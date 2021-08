Fedez commenta l’oro di Marcell Jacobs alle Olimpiadi e svela il legame professionale con l’atleta

La giornata di ieri è stata davvero incredibile per lo sport italiano. Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno infatti conquistato un oro olimpico rispettivamente per il salto in alto e i 100 metri, a pochi minuti l’uno dall’altro.

Il mondo della musica ha postato commenti carichi d’orgoglio come reazione alla vittoria dei due sportivi. Dopotutto, si tratta di una doppietta nell’atletica leggera che resterà nella storia delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tra i vari artisti che hanno giustamente festeggiato non poteva mancare Fedez che mediante Instagram Stories ha scritto: “Oro olimpico e uomo più veloce d’Europa. Fiero di lavorare al tuo fianco, orgoglio italiano”.

L’entusiasmo di Fedez, da come si comprende dalle sue stesse parole, non è solo di natura sportiva ma è dovuto in parte a un legame professionale con il bresciano Marcell Jacobs.

Questo perché tre anni fa l’atleta ha stipulato un contratto con la Doom Entertainment, l’ex Newtopia. Si tratta dell’etichetta fondata dal rapper milanese e da J-AX che negli anni ha inglobato altre categorie creando “un progetto di management innovativo, che si prende cura a 360 gradi del profilo dei propri clienti”.

“Il primo italiano a qualificarsi ad una finale nei 100m è riuscito a vincere la prima medaglia d’oro italiana della disciplina, aggiudicandosi il record europeo con un ottimo tempo di 9”80!”, è quanto è stato scritto da parte dell’agenzia dopo la vittoria di Marcell Jacobs.

In un’intervista rilasciata al Giornale di Brescia, proprio tre anni fa, l’atleta parlava degli obiettivi futuri, ma anche delle opportunità fuori dalla pista e dalla sabbia. “Ho siglato un contratto con un’agenzia di immagine gestita da Fedez. Diventerò testimonial per il lancio di prodotti sportivi, dalle calzature all’abbigliamento”, ha raccontato Marcell in quell’occasione.