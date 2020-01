Vanessa Morgan si è sposata, ecco la reazione del cast di Riverdale!

La star di Riverdale Vanessa Morgan, ovvero Toni Topaz, ha finalmente sposato lo scorso weekend il fidanzato Michael Kopech ed ha deciso di condividere tantissime foto del suo matrimonio. Ed ovviamente abbiamo subito notato la presenza dei suoi colleghi di Riverdale.

Vanessa ha sposato il lanciatore di baseball professionista dei Chicago White Sox Michael Kopech sabato 4 Gennaio dopo due anni insieme. L’attrice, qualche mese fa, aveva condiviso su IG le foto del loro spettacolare fidanzamento nella suggestiva location Mooney Falls in Arizona.

Visualizza questo post su Instagram My Forever 😭💍♥️ Un post condiviso da Vanessa Morgan (@vanessamorgan) in data: 3 Lug 2019 alle ore 3:06 PDT

Qualche giorno dopo il matrimonio ha condiviso anche le foto del loro giorno speciale, partendo ovviamente dal suo bellissimo vestito da sposa: “4/01/20 ho sposato il mio principe” ha scritto. Se prestate attenzione alla foto, però, potete notare sullo sfondo una commossa Madelaine Pestch, migliore amica della sposa ed ovviamente sua collega e fidanzata in Riverdale. Choni forever!

Vanessa Morgan ha indossato un abito completamente ricoperto di pizzo e cristalli di Eisen Stein bridal, mentre per le sue damigelle ha scelto abito di seta arancioni.

Visualizza questo post su Instagram 01/04/20 ♥️ Married my Prince. 👗: @eisen_stein_bridal Un post condiviso da Vanessa Morgan (@vanessamorgan) in data: 7 Gen 2020 alle ore 6:55 PST

In altre foto del matrimonio potete notare che si è trattato di una cerimonia a prova di Pinterest, con tanto di cocktail e biscotti personalizzati per l’occasione.

Non appena Vanessa Morgan ha postato le immagini sui social, i suoi colleghi di Riverdale hanno cominciato a condividere messaggi di affetto. La prima è stata ovviamente Madelaine che ha scritto: “Io in fondo che cerco di non piangere. Ti voglio bene“. Lili Reinhart, invece, ha commentato: “Sei bellissima. Congratulazioni“. “Che giornata bellissima… perfetto per due anime bellissime” ha confessato Skeet Ulrich (FP Jones).

Camila Mendes, invece, aveva pubblicato sui social dei video divertenti di lei e Vanessa mentre cantavano e ballavano su una barca durante il suo addio al nubilato.