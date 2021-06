Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, il teaser poster del film

In attesa di vedere Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso potete dare un’occhiata al nuovo teaser poster del film che dà un assaggio delle atmosfere del quarto capitolo della saga.

Realizzato sempre da Sony Animation, il film andrà per la prima volta a esplorare il rapporto tra Dracula e suo genero Johnny, l’unico non mostro della famiglia.

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 settembre.

Claudio Bisio tornerà a prestare la propria voce al simpatico Drac nella versione italiana del film.

Guarda il poster del film

La trama ufficiale del film

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

Il terzo film, Hotel Transylvania: Una vacanza mostruosa, era uscito nelle sale nel 2018 riscuotendo un bel successo al botteghino. A oggi infatti la saga ideata da Genndy Tartakovsky ha fatto raggiungere allo studio d’animazione i suoi risultati migliori.

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso riprenderà dalla fine del terzo episodio. In quest’ultimo Drac e la sua famiglia erano andati in vacanza in una crociera. Qui proprio Drac si era innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nascondeva un pericoloso segreto che avrebbe potuto distruggere la razza dei mostri.