Valerio Mazzei: il 12 luglio potrebbe rilasciare una nuova canzone

Non è un mistero che Valerio Mazzei e Gaia Bianchi siano grandi amici, anzi sono così legati che c’è chi ritiene che stiano o siano stati insieme. Inoltre, il TikToker romano, da un po’ di tempo a questa parte, sta distribuendo vari indizi sul rilascio di una nuova canzone.

Tutto sembra suggerire che il brano, dopo Mi dispiace tanto con Luna Melis, verrà rilasciato il 12 luglio e che sia dedicato a sua madre. Valerio è stato abbastanza misterioso su questa canzone ma sembra che l’abbia già fatta ascoltare alle persone di cui si fida di più, tra cui Gaia Bianchi. Ecco qual è stato il commento della ragazza all’ascolto del brano:

“Ho visto il video che hai messo su Instagram e ieri sera ho avuto l’opportunità di sentire la tua nuova canzone, trasmetti tantissimo, sei un ragazzo d’oro, insomma per pochi. Ti voglio bene. Mi sto mettendo a piangere, ci hai messo il cuore come sempre”.

In attesa di ascoltare questa nuova canzone, sappiamo che ultimamente i Q4 e Valerio Mazzei si sono avvicinati come mai prima d’ora, trasformando la loro amicizia in un rapporto di lavoro. Valerio si è praticamente trasferito a casa di Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro, Tancredi Galli e Lele Giaccari, con i quali posta quotidianamente nuovi e apprezzatissimi contenuti su TikTok. E se, fra i contenuti in arrivo, ci fosse anche un ideale progetto musicale?

Al momento gli unici due membri dei “Q5” ad aver pubblicato una canzone come solisti sono Valerio Mazzei e Diego Lazzari. Ma anche in questo caso, Valerio e gli altri sembrano stiano suggerendo qualcosa ai loro fan: un nuovo progetto dovrebbe prendere il via nel mese di settembre.



