Quest’oggi, 10 luglio, Spotify ha smesso di funzionare per centinaia di migliaia di utenti sparsi per il mondo. Il malfunzionamento tecnico si è verificato a partire dal primo pomeriggio, quando l’app per iPhone e per dispositivi Android ha smesso di funzionare.

In buona sostanza, in queste ore, quando provate ad accedere a Spotify da mobile l’app crasha. In men che non si dica, Spotify si spegne e non vi concede nemmeno un ascolto delle vostre canzoni preferite.

Come risolvere il problema di Spotify che non funziona?

Se siete “in giro”, per la strada o in viaggio, la risoluzione del problema sarà più complessa. Come sempre, vale la pena provare per esempio a spegnere e riaccendere il telefono. In alternativa, potreste pensare di cancellare l’app dal telefono e riscaricarla subito dopo. Tanto le vostre credenziali rimarranno invariate e potrete accedere in ogni caso senza perdere nulla.

Questo tipo di problemi, in realtà, di norma si risolvono da soli grazie all’aiuto del supporto tecnico dell’applicazione. Batsa insomma attendere qualche ora per poter nuovamente accedere all’app. Spotify, in ogni caso, è attualmente ancora pienamente disponibile e funzionante da dispositivi fissi. Sarà infatti ancora possibile accedere all’app da desktop o da computer laptop senza problemi.

#SpotifyDown diventa trending topic!

Come spesso accade in queste occasioni, in breve tempo il relativo hashtag è entrato in tendenza a livello mondiale. Sono infatti stati in tantissimi gli utenti che con l’hashtag #SpotifyDown hanno voluto commentare il malunzionamento. E la frustrazione di non poter ascoltare le loro hit del cuore!

Per verififcare se il vostro Spotify funziona oppure no da mobile date un occhio al nostro Ginger podcast!