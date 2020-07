My Chemical Romance: La nuova canzone per The Umbrella Academy 2

Ieri vi avevamo parlato del trailer di The Umbrella Academy 2 (scoprilo qui). La seconda stagione della serie Netflix debutterà con i nuovi episodi venerdì 31 luglio. Ieri, Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance ha rilasciato la prima canzone ufficiale!

Il titolo della nuova canzone per The Umbrella Academy 2 è Here comes the end. Gerard Way non la interpreta da solo ma insieme a Judith Hill, che ha lavorato anche con Prince, Michael Jackson e Josh Groban. Su questo nuovo progetto Way ha detto a Variety: Ho avuto l’ispirazione per comporre questa canzone mentre finivano le riprese della prima stagione. Quando avevo concluso il mio lavoro il 2020 era in pieno shock, molte cose erano stavano cambiando e la canzone ha visto il suo finale in una realtà nuova e surreale. Il lockdown è stato produttivo per l’artista che ha rilasciato sul suo account personale di Soundcloud molte tracce.

La sinossi della nuova stagione di The Umbrella Academy ci informa che Cinque ha avvertito la sua famiglia (così tante volte) che usare i poteri per fuggire dall’apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. Bene, aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, hanno costruito una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti.

Cinque è l’ultimo ad atterrare, nel mezzo del giorno dell’apocalisse, che è il risultato dell’interruzione temporale (qualcuno ha un déjà vu?). I membri dell’Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato il giorno dell’apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre vengono cacciati da un trio di spietati assassini svedesi. Insomma le emozioni e i colpi di scena non mancheranno!

Ecco il video di Here comes the end dei My Chemical Romance:

Gerard Way - Here Comes The End (feat. Judith Hill)

Watch this video on YouTube