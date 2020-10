Uncharted: la prima foto di Tom Holland nei panni di Nathan

I lavori per il film di Uncharted, basato sul fortunato franchise videoludico di Naughty Dog (gli stessi sviluppatori di The Last of Us parte 2) sono ripresi nei mesi scorsi dopo lo stop causato dalla pandemia da coronavirus. È di poche ore fa il post Instagram di Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake, protagonista del videogioco e sedicente discendente del corsaro Francis Drake. L’immagine è corredata dalla seguente didascalia: “Piacere, io sono Nate”. Ve la proponiamo qui di seguito.

Visualizza questo post su Instagram It’s nice to meet you, I’m Nate. #uncharted Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 22 Ott 2020 alle ore 7:46 PDT

UNCHARTED: LE FOTO DEL SET

Le sorprese tuttavia non finiscono qui: Nolan North, doppiatore di Nathan Drake nella serie Uncharted, ha postato sui propri profili social alcune foto inedite del set. Grazie al contributo di North abbiamo l’opportunità di scoprire alcuni retroscena e succose curiosità sull’avventura che ci attende. Di seguito le foto.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH — Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020

DI COSA TRATTERÀ IL FILM?

Come leggiamo da Spaziogames, il film con Tom Holland potrebbe essere un prequel della serie videoludica di Uncharted. Ripercorreremo la storia di un Nathan Drake alle prese con le sue prime avventure in giro per il mondo. Accanto a lui ci sarà Victor Sullivan (Mark Wahlberg) maestro e figura paterna per Drake. Nel film è stata confermata anche la presenza di Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Ali. I ruoli di questi tre non sono stati ancora resi noti.

IL COSTUME DI TOM HOLLAND

Il look di Tom Holland fa sì che il protagonista non sembri eccessivamente giovane. Se notiamo, il costume sembra essere ripreso da quello di Uncharted: Drake’s Fortune. Notiamo, infatti, la stessa fondina di pistola, maglia color beige e laccio con anello in su indossati dal protagonista in tale capitolo. A cambiare sono solamente i pantaloni: non sono i tipici jeans portati da Nathan, bensì dei cargo. Il film di Uncharted dovrebbe uscire in America il prossimo 16 luglio.

Per aggiornamenti su Uncharted ed altri film in uscita continuate a seguirci!