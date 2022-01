Uncharted: il nuovo poster del film con Tom Holland

È stato lanciato oggi il nuovo poster di Uncharted, il nuovo film con protagonista Tom Holland.

Uncharted è diretto da Ruben Fleischer e vede nel cast Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas.

Il film uscirà nei cinema il 17 febbraio.

Ecco il poster del film

A proposto del film

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

La serie di videogiochi

Avventura in stile Indiana Jones, Uncharted è tratto dall’omonima saga di videogame sviluppati da Naughty Dog e pubblicati da Sony per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita.

La serie segue le vicende di Nathan Drake, giovane cercatore di tesori, nonché discendente dell’esploratore Sir Francis Drake. A oggi la serie conta quattro capitoli principali e due spin-off.

Uncharted è il primo adattamento cinematografico della serie che, ormai dal 2007, appassiona milioni di giocatori in tutto il mondo.

Uncharted arriva dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home Tom Holland si preparare a tornare al cinema anche con un ruolo molto particolare. L’attore interpreterà infatti anche il celebre attore ballerino Fred Astaire in un biopic. Non ci resta che aspettare per saperne di più anche riguardo questo!