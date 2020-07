Uncharted: le riprese del film sono ufficialmente iniziate

Dopo una serie di annunci, smentite, rumors e stop, finalmente abbiamo l’ufficialità: le riprese di Uncharted sono iniziate. Stiamo parlando dell’attesissimo lungometraggio targato Sony con protagonista Tom Holland, basato sull’omonimo franchise videoludico di Naughty Dog. Uncharted vede come protagonista Nathan Drake, avventuriero e sedicente discendente del pirata Francis Drake. Come è possibile vedere alla fine dell’articolo, è stato lo stesso attore britannico a proporre la prima immagine delle riprese del film. La foto ritrae una sedia con sopra scritto il nome Nate (diminutivo di Nathan) che lo stesso Holland interpreterà.

UNCHARTED: IL NUOVO TAGLIO DI CAPELLI DI TOM HOLLAND

Come ricorda Everyeye all’interno di un suo recente articolo, qualche giorno fa Tom Holland si è presentato sul set mostrando il suo nuovo taglio di capelli. Un atto dovuto per poter essere quanto più fedele al protagonista di Uncharted, Nathan Drake. In seguito, Tom ha pubblicato una foto mostrante il suo petto nudo (per la gioia delle ragazze) che dimostra come l’attore si stia preparando atleticamente per la sua interpretazione. Ricordiamo come Nathan Drake sia un cercatore di tesori: il pericolo è praticamente il suo mestiere. Di conseguenza, Tom Holland ha dovuto rifarsi il fisico per essere quanto più credibile nel suo nuovo ruolo.

FINALMENTE CI SIAMO

Ricordiamo come le riprese di Uncharted dovessero essere avviate, secondo i piani iniziali di Sony, tra fine luglio e inizio agosto, affinché Tom Holland si liberasse dal suo lavoro in Spider-Man 3, le cui riprese, tuttavia, inizieranno dopo le vacanze estive, probabilmente a settembre. Una cosa è certa: Uncharted si farà, in barba al coronavirus che ha creato non pochi grattacapi alle maggiori case di produzione cinematografiche e non. E dato che sia Spider-Man che Uncharted sono entrambi due prodotti Sony, in un futuro i due franchise saranno implicati in un (im)probabile crossover? Ok ok… stiamo volando troppo con la fantasia!

