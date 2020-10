Sky Cinema Halloween: il canale per gli amanti dell’horror. Ecco i dettagli

Halloween è sempre più vicino e Sky ha deciso di fare un regalo agli amanti degli horror. Da sabato 24 a sabato 31 ottobre nasce infatti Sky Cinema Halloween con oltre 70 titoli di vario genere per accontentare tutti i gusti. I film saranno disponibili anche anche on demand su Sky e NOW TV.

La collezione comprende tre prime visioni sul canale da non perdere. Sabato 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween andrà in onda il successo “La famiglia Addams”, la nuova versione animata dedicata alla famiglia più dark del piccolo e grande schermo. Lunedì 26 ottobre sarà il turno di “Sono solo fantasmi”, commedia dai toni soprannaturali interpretata e firmata da Christian De Sica, con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che verrà trasmessa alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween.

Inoltre, per la notte di Halloween, sabato 31 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween l’horror “Il colore venuto dallo spazio”, tratto da una storia di H. P. Lovecraft, con Nicolas Cage alle prese con un meteorite caduto nel giardino di casa. Da non perdere poi, su Premium Cinema 1, venerdì 30 ottobre alle 21.15, la prima tv di “It – Capitolo Due”. Ci sarà spazio anche per gli horror più spaventosi e inquietanti come “Ghost Rider”, il cinecomic in cui Nicolas Cage è uno stuntman che deve sfidare un esercito di terribili demoni. Ancora, il reboot sul supereroe demoniaco “Hellboy” con David Harbour e Milla Jovovich o Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, la versione action-fantasy dell’immortale fiaba.

Gotico e vecchi e nuovi capolavori

Immancabili poi le atmosfere gotiche di Tim Burton con Il mistero di Sleepy Hollow con Johnny Depp e Christina Ricci. E ancora, il primo capitolo della saga “Scream” di Wes Craven; il cult degli anni 90 che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee, morto durante le riprese, “Il corvo – The crow”, e il sequel “Il corvo 2”. Spazio acnhe per l’horror sul tema del doppio con Lupita Nyong’o “Noi” di Jordan Peele; il capolavoro del cinema horror contemporaneo “It Follows”.

Sky Cinema Halloween potrà essere un modo per festeggiare e spaventarsi anche senza uscire e creare una piacevole atmosfera casalinga anche in casa.