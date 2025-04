The Housemaid: il primo trailer del nuovo film di Sydney Sweeney è stato mostrato

The Housemaid (o Una di famiglia): ora sappiamo decisamente di più in merito al nuovo film tratto dal romanzo di Freida McFadden. Il primo trailer del nuovo film di Sydney Sweeney è stato mostrato, anche se non a tutti noi purtroppo. Pare che sia super folle. Ecco tutto quello che dovete sapere su The Housemaid.

The Housemaid: la descrizione del trailer

Lionsgate ha presentato al CinemaCon il film The Housemaid, tratto dal famosissimo primo romanzo della saga thriller di Freida McFadden. Le protagoniste saranno Amanda Seyfried nei panni di Nina e Sydney Sweeney in quelli di Millie. si tratta di un thriller romance in cui nulla ma davvero nulla è come sembra. È pazzesco e contorto allo stesso tempo. Se non ancora non lo avete letto cosa state aspettando?! Ma torniamo al film: ai presenti nella sala di Las Vegas è stato mostrato il primissimo teaser del film e promette di essere folle: si passa da momenti di passione a tensioni domestiche portate all’estremo.

Sydney ha dichiarato di essere grande fan del romanzo, avendone apprezzato le sorprese e le svolte narrative, e di aver amato i personaggi ‘complicati e incasinati’. Amanda ha quindi aggiunto: “Ho potuto addentrarmi in luoghi in cui non mi sarei mai aspettata di andare. Abbiamo raggiunto situazioni che non ho mai potuto fare come attrice… Abbiamo creato delle cose bizzarre… Le cose che sono accadute quando stavamo girando sono davvero folli”.

Nel cast figurano anche due boys: Michele Morrone nei panni si Enzo e Brandon Sklenar in quelli del marito di Nina. Il film uscirà al cinema per il Natale 2025, ancora però non ha una data ufficiale per l’uscita italiana.

Voi avete già letto il lirbo e guarderete il film?

La trama di Una di famiglia

Millie è in cerca di un lavoro per ricominciare una nuova vita. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa villa dei Winchester. Non è esattamente il lavoro dei suoi sogni: polvere e cattivo odore invadono le stanze, e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata e instabile, che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che la tormentano. Ma qualcosa non quadra in casa Winchester: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno, e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia… ma da cosa, esattamente? Nonostante i presagi siano sempre più inquietanti, Millie deve resistere, non ha altra scelta. Quando conosce Andrew, l’affascinante marito di Nina, ha una ragione per restare e sentirsi al sicuro. Il passato non può raggiungerla. Ma Millie ancora non sa che i segreti della famiglia Winchester sono molto più pericolosi dei suoi.

