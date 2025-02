Thunderbolts*: tutto sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe

Tutti meritano una seconda possibilità e in Thunderbolts*, il nuovo film dell’MCU, una squadra di antieroi si riunirà per combattere una minaccia più grande. Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche nuovi arrivati nel MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi. Il film arriverà nei cinema italiani il prossimo 30 aprile 2025.

I Marvel Studios hanno anche annunciato che i Son Lux firmeranno la colonna sonora di Thunderbolts*. La band sperimentale americana, composta da tre membri, è già stata nominata agli Oscar e ai BAFTA per la colonna sonora di Everything Everywhere All at Once.

Il trailer del film

La trama di Thunderbolts*

Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

