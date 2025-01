Next on Netflix 2025: ecco cosa vedremo in streaming quest’anno

Il 2025 potrebbe essere il più grande anno di Netflix di sempre. A dirlo, in occasione del Next on Netflix 2025, Bela Bajaria, Netflix Chief Content Officer. L’evento si è tenuto all’Egyptian Theatre di Los Angeles in concomitanza con il suo omologo italiano in cui sono state presentate le novità della prossima stagione.

Netflix 2025: i titoli italiani più attesi

Per quanto riguarda le serie tv tra i titoli più attesi spiccano sicuramente Storia della mia famiglia e, soprattutto, Il gattopardo, nuovo adattamento del classico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Non mancheranno poi storie di cambiamento e ispirazione come Sara – La donna nell’Ombra, la serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, e show come L’amore è cieco; annunciato anche l’arrivo in piattaforma di Parthenope di Paolo Sorrentino, Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani e L’abbaglio di Roberto Andò.

Netflix 2025: i titoli internazionali in arrivo

Oltre ai sequel di serie amatissime, come il finale di stagione di Stranger Things, la seconda stagione di Mercoledì (attualmente in fase di produzione) e la terza stagione di Squid Game che uscirà il 27 giugno, Netflix proporrà anche molto altro. Tra questi Frankestein di Guillermo del Toro, progetto che il regista sognava da 50 anni, ma anche RIP con Ben Affleck e Matt Damon. Novità anche per gli amanti delle commedie con The Four Seasons di Tina Fey, adattato dal film del 1981 scritto da Alan Alda. Annunciati inoltre anche due nuovi progetti dei fratelli Duffer: The Boroughs e Something Very Bad is Going to Happen.

