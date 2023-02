Ultimo – Vivo per vivere: audio, testo e significato della canzone

Ultimo ha pubblicato Vivo per vivere uno dei brani del suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 16 febbraio.

Altro brano “fresco” del disco. C’è una frase che mi rappresenta appieno: “resta con me, mentre cammino da solo”.

Ascolta qui la nuova canzone

Testo Vivo per vivere di Ultimo

Voglio pensarti di giorno mentre cerchi di alzarti

voglio scappare dal corpo per ritrovarmi in altri

cerco, la fine a sti giorni mi hanno reso una m***da

spengo, la cenere a questa mia sigaretta

e tu non ci sei più, più, più

Voglio rivivere i giorni so’ passati di botto

voglio svegliarmi da qui poi ritrovarmi in un sogno

cerco l’inizio di questo secondo tempo

e parto in svantaggio, ma ancora io non ho perso

e tu non ci sei più, più, più

E allora resta con me, mentre cammino da solo

insegnami a perdere, per quando inciampo di nuovo

io lo so che fa freddo e una risposta non c’è

ma è la mia vita e da adesso io vivo per vivere

Voglio slacciarti la cinta poi calarti il vestito

voglio che tu sia te stessa, ma nel nostro destino

sogno che il vento riporti quel tuo profumo addosso

cerco la pace nel letto se poi manca il sonno

voglio godermi la pioggia senza più ripararmi

darti coi sogni la forza di andare avanti

stanchi minuti divisi che contengono gli anni

scrivo così che io possa io ricordarmi che non ci sei più, più

E allora resta con me, mentre cammino da solo

insegnami a perdere, per quando inciampo di nuovo

io lo so che fa freddo e una risposta non c’è

ma è la mia vita e da adesso io vivo per vivere

Chissà. chissà forse soffriamo per compensare

chissà perché più ho bei ricordi e più io vivo male

chissà se è giusto avere sogni da non realizzare

chissà perché quel giorno io non ti ho portata al mare

sai è buffo ma di notte io non chiudo le tende

chissà forse c’è una mia parte che ancora m’attende

chissà perché chi ha fatto il cielo l’ha scelto celeste

chissà se quando sto sul palco tu sei tra la gente

E allora resta con me, mentre cammino da solo

insegnami a perdere, per quando inciampo di nuovo

io lo so che fa freddo e una risposta non c’è

ma è la mia vita e da adesso io vivo per vivere

è la mia vita e da adesso io vivo per vivere