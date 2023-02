Ultimo – Tu: audio, testo e significato della canzone

Ultimo ha pubblicato Tu uno dei brani del suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 16 febbraio.

Molto legato al sound R&B più melodico. In un attimo mi ritrovo a una cena a lume di candela, a New York.

Testo Tu di Ultimo

Non mi capisci sempre se voglio essere assente ti dico lascia perdere t’eviti d’esser invadente lo sai sono un complesso ho crisi d’ansia spesso mi sento vuoto e pieno dentro allo stesso tempo che non riesco ad avere una stabilità dentro a volte sono felice a volte mi lacero dentro è il prezzo da pagare per scrivere le canzoni

sentire tutto il doppio stella che illumina i cuori io scrivo le canzoni, tu giri per la casa io vivo di emozioni ed è questo che mi frega vorrei sentire a volte che tra la gente esisto

per quello che io sono, non per quello che ho scritto ti andrebbe di guardarci dentro, se vuoi questa sera avere un ruolo da indossare non sai quanto pesa semplicemente voglio essere come mi sento a volte ultimo altre volte quel ragazzo incerto crolleremo insieme verso chissà che universo

Tuuu, tu mi hai salvato da meee

E mi hai portato più suuu di quel che posso vedere Ripeto ancora che tuuu, tu mi hai salvato da me

E mi hai portato più suuu di quel che posso vedere

se riesco torno presto, ho degli impegni fuori lo so te l’ho promesso navigo dentro agli errori non sono stato bravo ad esser di parola la musica mi ha tolto e dato e mi ha detto ora vola

Vuole aspettarmi questa sera signorina le porto un sogno un film da oscar prima fila domani all’alba partiremo che è meattina

se curi un sogno la tua anima si inchina vuole aspettarmi questa sera signorina se curi un sogno la tua anima si inchina

Tuuu, tu mi hai salvato da meee

E mi hai portato più suuu di quel che posso vedere Ripeto ancora che tuuu, tu mi hai salvato da me

E mi hai portato più suuu di quel che posso vedere