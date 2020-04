Benji e Fede: il concerto all’Arena di Verona è rimandato?

Benji e Fede rispondono alle domande dei fan sul loro concerto evento all’Arena di Verona previsto il 3 maggio 2020. In seguito al nuovo decreto del governo che impone durissime limitazioni al nostro Paese, è ovvio che il concerto potrebbe saltare. Ecco la risposta del duo modenese alla domanda di una fan che chiede di essere avvisata in merito alla questione.

“Il nuovo decreto prevede la sospensione di tutte le attività fino al 3 maggio. Quindi il concerto? Appena sapete qualcosa avvisateci”, scrive una ragazza su Twitter.

“Certo, stiamo aspettando conferme definitive anche noi dalle autorità. Finché non ci danno notizie loro noi non possiamo comunicare niente di ufficiale a voi. Ma vi anticipiamo che siamo già al lavoro per trovare la nuova data nel caso (quasi sicuro) che il concerto sia rimandato”, rispondono i due cantanti.

Lo scorso novembre il duo aveva annunciato l’evento live, legato all’album Good Vibes ma non solo. Con il concerto all’ Arena di Verona, Benji e Fede hanno l’intenzione di ripercorrere con i fan tutto il percorso fatto finora durante la loro carriera.

I due ragazzi hanno dimostrato grandi aspettative su quello che è un grande traguardo per qualsiasi musicista. Lo considerano, infatti, l’evento più importante della loro intensa esperienza insieme.

Nel mese di febbraio, invece, Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno annunciato ai propri fan che proprio quello previsto il 3 Maggio all’Arena di Verona sarebbe stato il loro ultimo concerto. Questa difficile decisione è stata spiegata in un libro, il secondo scritto da Benji e Fede, nel quale raccontano le ragioni che li hanno portati a scegliere questa strada.

Il libro sarebbe dovuto arrivare in tutte le librerie lo scorso marzo per Mondadori e si intitola Naked – Tutto quello che non avete mai visto.