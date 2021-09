Ultimo: Solo è il nuovo album (cover e data d’uscita)

Ultimo sta per pubblicare il suo attesissimo nuovo album, il primo con la sua etichetta, e s’intitola Solo. Il disco uscirà venerdì 22 ottobre e rappresenta il ritorno dell’artista dopo due anni con il precedente Colpa delle favole.

Tutto ciò che per ora c’è da sapere sul progetto è riassunto nelle sue stesse parole pronunciate a luglio. In un post su Instagram Niccolò ha reso partecipi i suoi fan dei suoi ultimi due anni, vissuti senza il suo pubblico a causa della pandemia. Un periodo in cui Ultimo come tutti gli artisti non ha potuto esibirsi su un palco ma che non per questo non si è rivelato prolifico dal punto di vista della scrittura.

Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli…dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni. Non sto ragionando troppo sulla forma o sulle strategie di lancio, perché penso che l’importante sia emozionare con le canzoni, il resto è contorno. Penso che una canzone sappia fare il suo mestiere senza dovergli spiegare nulla. ⁣ Sono orgoglioso perché è un disco lavorato dalla mia etichetta Ultimo Records e il mio team è il più fico di tutti. Siamo indipendenti e forse anche un po’ pazzi, perché crediamo che, anche nel 2021, si possa vincere con l’emozione e null’altro. Noi ci crediamo, io ci credo. Facciamo passare l’estate.

Solo di Ultimo si preannuncia dunque come un album piuttosto introspettivo e intimo in cui il cantautore romano si mette per la prima volta alla prova con l’autoproduzione nella sua etichetta, la Ultimo Records. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo!