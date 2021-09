Svelato il trailer ufficiale di Savage X Fenty Show Vol. 3 di Rihanna

Photo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Savage X Fenty Show Vol. 3, con un cast stellare composto da musicisti, modelli, attori e ballerini che indossano l’ultima collezione Savage X Fenty dell’icona della musica e della moda Rihanna.

Savage X Fenty Vol. 3 sarà disponibile in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo a partire da domani, venerdì 24 settembre. Sarà inoltre possibile acquistare i capi presentati durante Savage for Fenty e presso lo store Amazon Fashion.

I protagonisti dello show Savage for Fenty

Giunta al suo terzo anno consecutivo, la straordinaria fashion experience continua a sfidare le convenzioni e a ridefinire il concetto di sensualità.

Lo spettacolo innovativo includerà esibizioni delle star mondiali Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani e Jade Novah.

Ci saranno le poi le special appearences di Adriana Lima, Alek Wek, Behati Prinsloo, Emily Ratajkowski, Erykah Badu, Gigi Hadid, Irina Shayk, Jeremy Pope, Leiomy, Lola Leon, Mena Massoud, Nyjah Huston, Precious Lee, Sabrina Carpenter, Thuso Mbedu, Troye Sivan, Vanessa Hudgens.

Questi ospiti e tanti altri vestiranno la nuova collezione Savage X Fenty, disponibile all’acquisto nello store Amazon Fashion e su Savage X Fenty a partire dal 24 settembre.

L’attesissimo show di quest’anno unirà moda, danza, musica e architettura iconica. Lo farà mettendo in evidenza il più recente collezione di Savage X Fenty attraverso elementi scenici, luci e tecniche di ripresa semplici. Ma allo stesso tempo di grande impatto.