Qualche giorno fa la redazione di GingerGeneration.it è stata contattata da un volenteroso gruppo di fan di Ultimo. Vito, il rappresentante di una fanpage dell’artista, ci ha scritto per metterci al corrente di un importante progetto al quale sta lavorando. Un progetto che abbiamo piacere a condividere con tutti voi!

Stiamo parlando, in questo caso, della creazione (e relativa promozione) di una grande fan action per il loro idolo Nicolò Moriconi in arte Ultimo, che il prossimo anno conquisterà gli stadi italiani!

Proprio così! Come saprete, forte dell’incredibile successo dei suoi primi tre dischi Pianeti, Peter Pan e Colpa delle Favole, Ultimo è riuscito in brevissimo tempo a raggiungere un incredibile traguardo. Il passaggio verso gli stadi rappresenta infatti la consacrazione definitiva di un successo che sembra non volersi davvero arrestare. Una fan action sarà dunque il modo migliore per celebrare l’artista e ringraziarlo per tutte le emozioni che ci ha regalato!

Ecco dunque tutti i dettagli delle fan action di Ultimo per il tour negli stadi 2020!

Tutto quello che c’è da sapere sul tour 2020 di Ultimo

Dopo il tutto esaurito a Firenze (6 giugno), Napoli (13 giugno) e Milano (19 giugno), ha registrato con ben 9 mesi d’anticipo il sold out anche al Circo Massimo di Roma, domenica 19 luglio 2020.

La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione (29 maggio).

Qui sotto trovate tutte le tappe annunciate:

Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio Comunale – NUOVA DATA

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – NUOVA DATA

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – NUOVA DATA

Giovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San Siro – NUOVA DATA

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del Conero – NUOVA DATA

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo

