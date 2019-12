Alessandra Amoroso: in anteprima il video di Immobile 10+1

Alessandra Amoroso è stata ospite della puntata di oggi pomeriggio di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La cantante ha festeggiato in Tv un importante anniversario. Alessandra ha infatti celebrato i suoi primi dieci anni di carriera che decorrono dalla presentazione del suo primo inedito, Immobile, presentato ad Amici nel 2009.

La cantante ha raccontato brevemente tutti i cambiamenti che questo lungo e intenso periodo ha comportato. Poi, ha parlato anche del suo periodo di pausa annunciato qualche mese fa per potersi dedicare a se stessa e alla sua famiglia. Alessandra Amoroso ha precisato di non aver mai avuto l’intenzione abbandonare la musica e i suoi fan.

Tanti i momenti divertenti in questa intervista con una tenerissima parentesi dedicata alla sua nipotina, Andrea, che conosce a memoria tutte le sue canzoni. E come non parlare del Natale di Alessandra, la cantante passerà ovviamente le vacanze in Puglia, la sua amatissima terra.

Vi ricordiamo che Alessandra Amoroso presto festeggerà ufficialmente i suoi primi 10 anni di carriera su Italia 1. Lunedì 23 dicembre, l’artista si calerà nei panni direttrice di rete per un giorno, presentando tutti i programmi del palinsesto. Al termine della giornata, verrà inoltre presentato il videoclip di Immobile 10+1, la nuova versione della sua canzone di debutto.

Ed è proprio durante l’intervista a Verissimo di oggi che la cantante ha presentato in anteprima assoluta un frammento del filmato, che trovate nel video qui sotto. La realizzazione di questo videoclip è stato molto emozionante per Alessandra Amoroso che ha ripercorso in questo modo il momento in cui lo ha cantato per la prima volta ad Amici.