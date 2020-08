Triller: cos’è e come funziona l’app dove stanno migrando i tiktoker USA

Si chiama Triller l’applicazione che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) salvare i seguitissimi tiktoker americani, particolarmente quelli della Sway House che già si sono attivati. Ebbene sì, come saprete infatti, TikTok USA è da ormai diversi giorni a rischio ban. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe infatti intenzione di chiudere l’app in quanto, a detta sua, rischiosa per la sicurezza dei dati dei cittadini statunitensi.





I membri della Sway House ad aver deciso di migrare verso Triller, per non rischiare di perdere i loro milioni di follower, sono Josh Richards, Griffin Johnson, Anthony Reeves, 18 e and Noah Beck. I ragazzi hanno deciso di invitare i loro fan a seguirli in questa nuova avventura e a scaricare l’app. In totale, questi membri della Sway House vantano oltre 50 milioni di follower, che sarebbe un peccato perdere per strada, non credete?

Triller, in ogni caso, non sembra essere l’unica piattaforma che potrebbe sostituire a breve TIkTok. Fra i potenziali candidati, proposti dagli stessi tiktoker, troviamo infatti anche Clash Video e Byte.

Che cos’è e come funziona Triller: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Proprio come il suo principale competitor TiktoK, anche Triller vi permette di caricare sul vostro profilo video montati con musica in sottofondo, testi e molto altro ancora.

L’applicazione disponibile sia per Android che per iOS è scaricabile a questo link oppure cliccando qui. Qui sotto trovate la sua veste grafica.

Grazie allo speciale tasto Triller gli utenti avranno la possibilità di apportare le modifiche necessarie e realizzare un video musicale di qualità. Proprio come quelli dei loro artisti preferiti!