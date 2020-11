Travis Scott è scomparso da Instagram: ecco il motivo

Da qualche giorno il profilo Instagram di Travis Scott sembra essere scomparso ed è più lecito chiedersi il perché. Ecco che una fonte ha appena rivelato una possibile motivazione.

Qualche giorno fa, si era parlato del fatto che il rapper aveva eliminato il suo profilo dopo aver ricevuto delle critiche al suo travestimento di Halloween ispirato a Batman.

L’artista ha indossato un costume del supereroe ma in versione marrone anziché nera e questo è bastato per scatenare molti commenti negativi. Ma un insider di Page Six ha spiegato che questo non c’entrerebbe niente con la disattivazione del profilo Instagram.

Il rapper, invece, avrebbe voluto prendere le distanze dai social per concentrarsi sulla sua famiglia e sul suo benessere psico-fisico. Travis Scott starebbe anche cercando di dare l’esempio ai fan per fare altrettanto!

Halloween non ha niente a che fare. Si sta concentrando sulla sua famiglia e sul suo e loro benessere. E vuole influenzare i suoi fan a fare lo stesso invece che essere così consumati dai social media. Per lui è importante fare un passo indietro dai social in questo momento così critico per il mondo.

Travis Scott ha intanto pubblicato il remix di Franchise, il suo ultimo singolo realizzato con Young Thug & M.I.A.. In questa inedita versione si è aggiunto un nuovo guest: il rapper Future.

Il brano è il terzo singolo del rapper ad aver raggiunto quest’anno la posizione n°1 della classifica Hot100 di Billboard. Il videoclip della canzone è stato diretto dallo stesso Travis e da White Trash Tyler, ed è stato girato nella leggendaria villa di Michael Jordan a Chicago.