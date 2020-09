Travis Scott: video, testo e traduzione di Franchise

È uscito oggi in digitale Franchise, l’ultimo singolo del fenomenale Travis Scott in collaborazione con M.I.A e Thoug. Il video musicale è stato presentato in anteprima nei cinema IMAX americani prima della proiezione del film TENET di Christopher Nolan (in cui è presente nella colonna sonora il brano THE PLAN). Il videoclip è stato diretto da White Trash Tyler e dallo stesso Travis Scott ed è stato girato nella leggendaria villa dell’icona del basket Michael Jordan, sita a Chicago. Oltre al video musicale base sono stati prodotti altri tre video che ricostruiscono completamente il mondo di Franchise: un lyric video, un video visualizer e un video mostrante il processo creativo in studio del nuovo brano. La cover è stata creata da George Condo, visual artist famoso a livello internazionale.

Qui di seguito il video musicale di Franchise:

Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A. - FRANCHISE (Official Music Video)

Qui invece i tre video che riassumono la storia del videoclip principale:

Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A. - FRANCHISE (Official Lyric Video)

Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A. - FRANCHISE (Official Visualizer)

FRANCHISE (CACTUS SLATT)

CHI È TRAVIS SCOTT

Travis Scott, il cui vero nome è Jacques Berman Webster II, è un rapper e produttore discografico originario di Houston. È conosciuto anche con i nick di Cacktus Jack e La Flame. Tra i suoi lavori ricordiamo la partecipazione alla realizzazione dell’album Cruel Summer nel 2013, Days Before Rodeo nel 2014 e Rodeo nel 2015, quest’ultimo anticipato dal singolo Antidote. La sua apoteosi la raggiunge nel 2018 con la pubblicazione di quello che è considerato da molti il suo miglior lavoro, Astroworld. Ha una relazione con Kylie Jenner, dalla quale è nata la piccola Stormi.

HA GIÀ UNA PLAYSTATION 5

Travis Scott sembra possedere già una Playstation 5. Il noto rapper lo ha dimostrato tramite un post su Instagram, in cui è visibile un controller Dualsense poggiato sulle sue gambe. L’immagine è corredata dala seguente didascalia: “Giocherò fino all’alba”.

Qui sotto trovate testo e traduzione di Franchise di Travis Scott

Testo

Yeah

Yeah-yeah-yeah

Mhmm-mhmm-mhmm-mhmm

Yup, in my white tee

Yeah, call up Hype Williams for the hype please

Uh, they gon’ wipe you before you wipe me

Unboxing my checks, not my Nikes (Yeah)

Cactis, not no iced tea (Ah)

Got ’em bamboozled like I’m Spike Lee (Ah)

You need more than Google just to find me (Ah)

I just called up bae to get her hyphy (Ah, ooh)

Incredible, ici ici general

I just start the label just to sign me

Me and Chase connected like we Siamese

We’ve been on the run, feel like a crime spree

Talk to me nicely (Yeah!)

I seen his face, I seen it

Yup, on his white tee (Let’s go)

ginger

Yeah

Yeah, call the Sprite people (Call ’em, hol’ on)

Private flight to France, tryna sightsee (On a private flight)

Popped ’em in his hands, he was typing

Caterpillar ‘Rari, I fold it lift it up

I went on the stand, told the judge to pass my cup (Aye)

Ran up twenty million, told the devil, “Keep the luck”

Keep that, keep that hoe, RIP Pop

Keep the smoke, aye (Slatt)

Talk to me nicely (Talk to me nicely)

Keep her on a chain, that ain’t like me (That ain’t like me)

Scott’s with no strings you can’t tie me (With the, hold on)

I’m higher than the plane, I’m where the Skypes be (Doo, doo-doo, hee)

Yup, in my slime tee… (Doo, doo-doo, hee)

Princey in his prime, heee… (Doo, doo-doo, hee)

Yellowbone too feisty, heee… (Doo, doo-doo, hee)

Clean him up, no napkin, heee

ginger

Yup, in my white tee (Yeah!)

Yeah, call up Hype Williams for the hype please (It’s lit)

They gon’ wipe you before you wipe me

Unboxing my checks not my Nikes

Ooooo…

‘Scuse me

Zi-zi-zi-zi-zi-zi-zi-zi

Don’t be missing in Mississippi

Dip a sippy, make ’em happy, make ’em copy

Make ’em get me chippy chippy

There’s a lot I’m gon’ spend

Tell me when you need me to pull up

You gon’ shoot out while I spin

Tripping like I’m trigger happy

Salt fish, ackee ackee, golf buggy

Kawasaki, catch a fish

Sushi Maki, living life

London City, left the town

Thug and Travis be that fam

Yeah, yeah, you know that (Slatt)

And when they free us out, gon’ be a film

A Kodak (Yeah!)

Shoot me pouring right Above The Rim

Like Pollack

I’ve been ripping and running, not slipping or sliding

Athletic tendencies



I’ve been up chefing it, whipping it to the base rock

I provide the remedy (Let’s go)

When we open gates up at Utopia (It’s lit!)

It’s like Zootopia

You see the crosses over ya (Yeah!)

That’s how you know it’s us

At 4 AM, I’m phoning ya

Not for no shoulder rub

Them Jackboys open cleaners up

The way they fold and tuck

Yup, in my white tee

Yeah, call up Hype Williams for the hype please, Yeah, they gon’ wipe you before you wipe me, Yeah, unboxing the checks not my–

Checks not my–

I be where the fuck that light be

Bangers in the system, it’s

Bangers in the system, it’s

Ancient Anunnaki

Bangers in the system, it’s that

Bangers in the system, it’s that

M.I.A.

Traduzione

si

Si si si

Mhmm-mhmm-mhmm-mhmm

sì, con indosso la mia t-shirt bianca

Sì, chiama Hype Williams per l’hype, per favore

Uh, ti spazzeranno via prima che tu spazzi via me

tirando fuori i miei assegni, non le mie Nike (Sì)

Cactis, non tè freddo (Ah)

li ho imbrogliati come se fossi Spike Lee (Ah)

non basta Google per trovarmi (Ah)

Ho appena chiamato il mio amico per farla sballare (Ah, ooh)

Incredibile, qui qui general

Ho appena creato un’etichetta per assumermi

Io e Chase siamo uniti come gemelli siamesi

Siamo stati in giro, ci sentiamo come una furia criminale

Parlami dolcemente (Sì!)

Ho visto la sua faccia, l’ho vista

Sì, con indosso la sua maglietta bianca (Andiamo)

Si

Sì, chiama la gente di Sprite (chiamali, aspetta)

in volo privato per la Francia, voglio farmi un giro turistico (su un volo privato)

Le ha messe in mani, stava scrivendo

Una Ferrari Caterpillar, la tiro fuori e la sollevo

ginger

sono andato al banco, ho detto al giudice di passarmi il mio bicchiere (Sì)

ho fatto venti milioni, ho detto al diavolo: “Tieniti la fortuna”

Tieni, tieni, RIP Pop

Tieniti il fumo, sì (Slatt)



Parlami dolcemente (Parlami dolcemente)

la tengo in catene, non è da me (Non è da me)

Scott è senza legami, non puoi legarti a me (con il, tieni duro)

Sono più di fuori di un aero, sono dove ci sono gli Skypes (Doo, doo-doo, hee)

Sì, nelle mia maglietta sporca … (Doo, doo-doo, hee)

Principe nel fiore dei suoi anni, heee … (Doo, doo-doo, hee)

Yellowbone troppo figo, heee … (Doo, doo-doo, hee)

Puliscilo, senza fazzoletto, ehi

Sì, con indosso la mia mia maglietta bianca (Sì!)

Sì, chiama Hype Williams per l’hype, per favore (è acceso)

ti uccideranno prima che tu faccia fuori me

tira fuori i miei assegni non le mie Nike

Ooooo …

‘Scusami

Zi-zi-zi-zi-zi-zi-zi-zi-zizi

Non sparire nel Mississippi

Immergilo, rendili felici, falli copiare

Faì si che mi rendano permaloso, permaloso

Spenderò un sacco di soldi

Dimmi quando hai bisogno che io venga

Tu sparerai mentre io giro

Inciampo come se fossi felice

Pesce salato, ackee ackee, golf buggy

Kawasaki, prendi un pesce

Sushi Maki, vivendo la vita

London City, ho lasciato la città

Thug e Travis sono della famiglia

ginger

Sì, sì, lo sai (Slatt)

E quando ci libereranno, diventerà un film

Un Kodak (Yeah!)

Riprendimi mentre la verso proprio sopra il bordo

Come Pollack

Sto gocciolando e correndo, non sto scivolato o scorrendo

Tendenze atletiche

l’ho preparata, sbattendola come se non ci fosse un domani

Ho un rimedio (andiamo)

Quando apriamo i cancelli a Utopia (è una figata!)

Sarò come Zootopia

Vedi le croci su di te (Sì!)

Solo allora saprai

Alle 4 di mattino ti chiamo

Non per fare un massaggio alla spalla

I Jackboy fanno le pulizie

Il modo in cui piegano e rammendano

Sì, con indosso la mia maglietta bianca

Sì, chiama Hype Williams per l’hype, per favore

Sì, ti uccideranno prima che tu faccia fuori me

Sì, spacchettare gli assegni, non le mie …

Non le mie

Io sono dove caz** sarà quella luce

Roba che spacca nel sistema, è

Roba che spacca nel sistema, è

Antichi Anunnaki

Roba che spacca nel sistema, è quello

Roba che spacca nel sistema, è quello

M.I.A.