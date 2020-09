Travis Scott si conferma come il rapper più visionario della nostra generazione. L’artista statunitense, compagno di Kylie Jenner, ha lanciato nelle scorse ore uno speciale menu e un merchandise dedicato in collaborazione con Mc Donald!

Proprio così! Travis Scott ha scelto di lavorare con la celeberrima multinazionale di fast food dando vita ad un progetto geniale e super esclusivo!

Ecco cosa c’è nel menu Mc Donald di Travis Scott

Il vassoio si compone dall’hamburger Quarter Pounder condito con pancetta, lattuga, formaggio, la classica porzione di patatine accompagnate dalla salsa barbecue e, dulcis in fundo, un bicchiere di Sprite.

A quanto pare, questo menù (che in realtà appare piuttosto “basic”) è da sempre stato uno dei preferiti del rapper, quando viveva a Houston.

Travis Scott ha lanciato il menù con un divertente spot che ha condiviso sui suoi profili social e che potete recuperare qui sotto!

La collaborazione di Travis Scott, in ogni caso, non si esaurisce certo qui. Oltre ad aver creato un menu speciale, il rapper ha dato vita anche ad un merchandise dedicato acquistabile in loco. Purtroppo per i suoi fan italiani, in ogni caso, i prodotti sono ad oggi disponibili solo nei punti vendita statunitensi.

Travis Scott ha informato i fan che questo tipo di collaborazione con MC Donald è a scopo benefico. In ogni caso, l’artista non ha voluto rivelare a quale associazione benefica andranno i proventi del progetto.

Una piccola curiosità: Travis Scott è la prima celebrità dal lontano 1992 ad aver creato un menu dedicato. Il primo, ormai quasi 30 anni fa, era stato l’immenso cestista dei Chicago Bulls Michael Jordan. Scott, vi ricordiamo, è stato di recente pioniere anche con un’altra importante iniziativa: l’artista, infrangendo qualunque record, si è infatti esibito in diretta con uno speciale concerto in streaming su Fortnite.