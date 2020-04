Travis Scott Cactus Jack in partnership con Fortnite lanciano una performance esperienziale unica nel suo genere e l’anteprima mondiale di una nuova canzone! L’artista statunitense, fra i più apprezzati rapper al mondo, ha deciso di presentare il suo nuovo singolo proprio grazie al noto videogame!



La première mondiale dell’esperienza in-game ASTRONOMICAL si svolgerà su Fortnite venerdì 24 aprile all’01.00 (orario italiano). VI informiamo che l’apertura della sala d’attesa 30 minuti prima dell’inizio.

Dove vedere le repliche dell’esibizione di Travis Scott su Fortnite: ecco date e orari

Per soddisfare la domanda su scala globale, sono previste diverse repliche per coloro che si trovano in altri fusi orari o per chi desidera rivivere Astronomical. Qui sotto trovate il dettaglio della loro programmazione:



venerdì 24 aprile alle 16.00 (apertura sala d’attesa ore 15.30;

(apertura sala d’attesa ore 15.30; sabato 25 aprile alle 06.00 (apertura sala d’attesa ore 05.30);

(apertura sala d’attesa ore 05.30); sabato 25 aprile alle 17.00 (apertura sala d’attesa ore 16.30);

(apertura sala d’attesa ore 16.30); domenica 26 aprile a mezzanotte (apertura sala d’attesa ore 23.30).

Oggi, martedì 21 aprile, Travis Scott entrerà a far parte delle serie Icone di Fortnite. I giocatori avranno così la possibilità di ottenere i suoi costumi e le sue emote esclusivi e di sbloccare altri contenuti completando le sfide. I partecipanti all’evento ASTRONOMICAL riceveranno anche l’Astroworld Cyclone Glider e due schermate di caricamento gratuite.

Travis Scott ha pubblicato ad agostto 2018 il suo terzo album intitolato Astroworld. Il disco, che ha riscosso un enorme successo negli USA schizzando subito alla prima posizione della Billboard Charty, è stato trainato dal singolo Sicko Mode con Drake.

Astronomical, a questo punto, dovrebbe essere il nuovo singolo estratto dal quarto progetto discografico dell’artista statunitense. Alla luce degli eventi, non c’è che dire, Travis Scott ha avuto un’idea davveo geniale per lanciarlo!