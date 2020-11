Traduzioni e testi di Be dei BTS li trovate solo su Ginger Generation! La nostra redazione anche questa volta ha lavorato duro per un mega recap di tutte le canzoni del nuovo disco dei ragazzi, che non vedevamo l’ora di poter ascoltare.

Be dei BTS, come vi avevamo raccontato qui, è un disco nato in quarantena. Dopo il fortunatissimo Map of the soul: 7, già l’album più venduto dell’anno a livello mondiale, i ragazzi si sono subito rimessi al lavoro.

Lo scorso aprile, nella prima ondata del Coronavirus e rigorosamente in lockdown, RM aveva commentato a riguardo:

Sono sicuro che molti di voi già avranno indovinato. Stiamo per pubblicare un nuovo disco. Abbiamo già iniziato a prepararlo. Condivideremo con voi tutto il processo creativo. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli, ne abbiamo appena iniziato a parlare. Daremo vita a qualcosa di nuovo. Ci lavoreremo sopra molto duramente! Non siamo sicuri quando pubblicheremo il disco. Sono però sicuro che non vi mostreremo alcuni momenti del processo creativo, che non sempre è bello. Anche se non sappiamo quale sarà il risultato finale, sappiamo che faremo del nostro meglio!

Traduzioni e testi di BE dei BTS: ecco tutte le canzoni (e come acquistare l’album)

L’album è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store in formato standard e Deluxe.

Qui sotto potetea acquistare l’album!









Qui sotto trovate la tracklist completa dell’album Be. Cliccando sui titoli di ogni canzone potete leggerne il testo con relativa traduzione!

1- Life goes on

2-Fly to my room

3- Blue & Grey

5-Telepathy

6-Dis-ease

7-Stay

8-Dynamite