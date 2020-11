Testo e traduzione di Fly to my room dei BTS su Ginger Generation! I BTS pubblicano quest’oggi, 20 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il loro nuovo attesissimo album, intitolato Be. All’interno del disco troviamo per l’appunto anche il brano Fly to my room.



In parallelo alla pubblicazione del disco, i BTS hanno anche reso disponibile il video ufficiale del singolo di lancio Life goes on, che trovate qui sotto!

Qui sotto trovate audio, traduzione e testo di Fly to my room dei BTS!

Traduzione

[Intro: Jimin, V] 떠나볼까 let me fly to my시선을 낮추고 어디든 막 zoom지금 나와 let me fly to myGet me outta my bluesAnd now I'm feelin' brand new [Verse 1: Jimin, V] Everyday답답해 미치겠어Feel like it's still day one누가 저 시계를 좀 돌려줘올해 다 뺏겼어아직 난 침대 속거북해 속이It's killin' me slowly nahAnyway떠나고파 any way뭐 방법이 없어이 방이 내 전부그럼 뭐 여길내 세상으로바꿔보지 뭐Yeah[Chorus: Jimin] 떠나볼까 let me fly to my room시선을 낮추고 어디든 막 zoom지금 나와 let me fly to my roomGet me outta my bluesAnd now I'm feelin' brand new [Verse 2: V, Jimin, both] Everywhere여기가 이랬나 싶어갑자기 낯선 이 풍경괜히 추억에 잠겨오래된 책상도달라진 햇빛도특별해 보이네I'm little less lonely nahBetter wayI just found a better waySometimes we get to knowBroken is beautiful가벼워 몸이날아가 멀리This thing so surrealYeah [Chorus: V] 떠나볼까 let me fly to my room시선을 낮추고 어디든 막 zoom지금 나와 let mе fly to my roomGet me outta my bluesAnd now I'm feelin' brand nеw[Verse 3: Suga, j-hope] 이 방은 너무 작지그래 나의 꿈을 담기에 (yah yah yah)침대 그 위로 착지여기가 제일 안전해어쩜 기쁨도 슬픔도 어떤 감정도여긴 그저 받아주네 (yah yeh yah)때론 이 방이 감정의 쓰레기통이 돼도날 안아주네또 나를 반겨주네사람들 같은 내방 toy들마치 시내를 나온 듯이 북적여TV 소리는생각은 생각이 바꾸면 돼여긴 나만 즐길 수 있는 travel배달음식은낙관적으로 채워봐, I'm full [Chorus: V] 떠나볼까 let me fly to my시선을 낮추고 어디든 막 zoom지금 나와 let me fly to myGet me outta my bluesAnd now I'm feelin' brand new [Chorus: Jimin] 떠나볼까 let me fly to my room시선을 낮추고 어디든 막 zoom지금 나와 let me fly to my roomGet me outta my bluesAnd now I'm feelin' brand new[Outro: Jimin, V] 떠나볼까 let me fly to my room시선을 낮추고 어디든 막 zoom지금 나와 let me fly to my roomGet me outta my bluesAnd now I'm feelin' brand new





lasciami volare verso me stesso

tieni gli occhi giù e fissati in un punto qualunque

adesso lasciami volare verso

toglimi il cattivo umore di dosso

e adesso io mi sento come nuovo

ogni giorno, è così frustrante, mi sta facendo impazzendo

qualcuno mi ridia indietro quell’orologio

li ho persi tutti quest’anno

sono ancora a letto

uno stomaco irrequieto

mi sta uccidendo lentamennte nah

comunque sia

io voglio andare via in ogni caso

non c’è modo

questa stanza è tutto quello che ho

bene, allora che cosa mi dici di questo posto?

al mio mondo

io lo cambierò

yeah

lasciami volare verso la mia stanza

tieni i tuoi occhi giù e fissati in un punto qualunque

adesso lasciami volare verso

toglimi il cattivo umore di dosso

e adesso io mi sento come nuovo

dappertutto

io nonso se questo posto era così

all’improvviso questo strano panorama

in ricordo

anche vecchi tavoli,

che hanno cambiato la luce del giorno

tu sembri speciale

sono un po’ meno solo, nah

un modo migliore

ho solo trovato un modo migliore

a volte scopriamo

che essere distrutti è bellissimo

sono luce

vola via e lontano

questa cosa è così surreale

yeah

lasciami volare verso la mia stanza

tieni i tuoi occhi giù e fissati in un punto qualunque

adesso lasciami volare verso

toglimi il cattivo umore di dosso

e adesso io mi sento come nuovo

questa stanza è troppo piccola

sì, per catturare i miei sogni

atterrando sul letto

questo è il luogo più sicuro

nessuna gioia, tristezza, nessuna emozione

questo luogo accetta solo

a volte questa stanza diventa un bidone della spazzatura di emozioni

mi sta abbracciando

mi stai accogliendo di nuovo

i giocattoli della mia stanza come persone

è affollata come se fossimo soli

il suono della tv è

tu puoi cambiare idea

questo è un viaggio che solo a me può piacere

cibo da asporto

riempilo in modo ottimista, sono pieno

lasciami volare verso me stesso

tieni i tuoi occhi giù e fissati in un punto qualunque

adesso lasciami volare verso

toglimi il cattivo umore di dosso

e adesso io mi sento come nuovo

lasciami volare verso la mia stanza

tieni i tuoi occhi giù e fissati in un punto qualunque

adesso lasciami volare verso

toglimi il cattivo umore di dosso

e adesso io mi sento come nuovo

lasciami volare verso la mia stanza

tieni i tuoi occhi giù e fissati in un punto qualunque

adesso lasciami volare verso

toglimi il cattivo umore di dosso

e adesso io mi sento come nuovo