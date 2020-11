Testo e traduzione di Blue & Grey dei BTS su Ginger Generation! I BTS pubblicano quest’oggi, 20 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il loro nuovo attesissimo album, intitolato Be. All’interno del disco troviamo per l’appunto anche il brano Blue & Grey.

In parallelo alla pubblicazione dell’album, i BTS hanno anche reso disponibile il video ufficiale del primo singolo estratto Life goes on, che trovate qui sotto!

Qui sotto trovate audio, traduzione e testo di Blue & grey dei BTS!

[Intro: V, Jung Kook] Where is my angel하루의 끝을 드리운Someone come and save me, please지친 하루의 한숨뿐사람들은 다 행복한가 봐Can you look at me? ‘Cause I am blue and grey거울에 비친 눈물의 의미는웃음에 감춰진 나의 색깔 blue and grey [Verse 2: SUGA] 어디서부터 잘못됐는지 잘 모르겠어나 어려서부터 머릿속엔 파란색 물음표어쩜 그래서 치열하게 살았는지 모르지But 뒤를 돌아보니 여기 우두커니 서니나를 집어삼켜버리는 저 서슬 퍼런 그림자여전히도 파란색 물음표는과연 불안인지 우울인지어쩜 정말 후회의 동물인지아니면은 외로움이 낳은 나일지여전히 모르겠어 서슬 퍼런 블루잠식되지 않길 바래 찾을 거야 출구 [Chorus: Jin, Jung Kook, Jimin, V] I just wanna be happier차가운 날 녹여줘수없이 내민 나의 손색깔 없는 메아리Oh this ground feels so heavierI am singing by myselfI just wanna be happier이것도 큰 욕심일까Primis Player Placeholder[Post-Chorus: Jungkook & Jin, Jimin & V] 추운 겨울 거리를 걸을 때 느낀빨라진 심장의 호흡 소릴지금도 느끼곤 해괜찮다고 하지 마괜찮지 않으니까제발 혼자 두지 말아 줘 너무 아파 [Verse 2: j-hope, RM] 늘 걷는 길과 늘 받는 빛But 오늘은 왠지 낯선 scene무뎌진 걸까 무너진 걸까근데 무겁긴 하다 이 쇳덩인다가오는 회색 코뿔소초점 없이 난 덩그러니 서있어나답지 않아 이 순간그냥 무섭지가 않아난 확신이란 신 따위 안 믿어색채 같은 말은 간지러워넓은 회색지대가 편해여기 수억 가지 표정의 grey비가 오면 내 세상이 도시 위로 춤춘다맑은 날엔 안개를젖은 날엔 함께 늘여기 모든 먼지들위해 축배를[Chorus: Jung Kook, Jimin, V, Jin] I just wanna be happier내 손의 온길 느껴줘따뜻하지가 않아서 네가 더욱 필요해Oh this ground feels so heavierI am singing by myself먼 훗날 내가 웃게 되면말할게 그랬었다고 [Outro: V] 허공에 떠도는 말을 몰래 주워 담고 나니이제 새벽잠이 드네 good night

Traduzione





Dov’è il mio angelo?

alla fine del giorno

qualcuno venga a salvarmi, per favore

una vista del gi0rno sfuocata

immagino che tutti siano felici

riesci a guardarmi? Perché io sono blu e grigio

il significato delle lacrime nello specchio

il mio colore è nascosto nel blu e nel grigio

non so dove tutto sia andato male

fin da quando ero bambino, ho avuto delle domande inquietanti in testa

forse è perché hai vissuto così duramente

ma quando mi guardo indietro, capisco che sono stati l’Urduke e il Suni

quelle ombre gelate che mi divorano

tuttavia, rimane il punto di domanda triste

che sia ansia o depressione

come puoi essere un tale animale fatto di rimpainti?

o forse sono io che sono nato nella solitudine

ancora non lo so, cardo blu

spero che non si corroda, io lo troverò, l’uscita

voglio solo essere più felice

fammi sciogliere, da freddo

le mie numerose mani

echi senza colore

oh questo terreno sembra così pesante

sto cantando per me stesso

io voglio solo essere più felice

questa è una forma di grande avidità?

mi sento come quando camminavo per le strade nel freddo inverno

il respiro sempre più veloce del cuore

lo sento ancora

non dire che va bene

perché non va bene

per favore non lasciarmi solo, fa troppo male

la solita camminata e l’espressione costante della luce

ma oggi c’è qualche scena strana

è monotono o si è interrotto?

ma è pesante, questo blocco di metallo

avvicinandomi a rinoceronti grigi

sono soltanto qui in piedi senza un punto di interesse

non mi sento io in questo momento

sono solo così spaventato

non credo in Dio

parole colorate mi solleticano

una grande area grigia è conveniente

ecco la gioia con centinaia di milioni di diverse espressioni del viso

quando piove, il mio mondo

ballando sopra questa città

è nebbioso in un giorno senza nuvole

nei giorni di pioggia, saremo sempre insieme

tutta la polvere qui

fa un brindisi a

voglio solo essere più felice

senti il calore delle mie mani

non è caldo, ho bisogno di te ancora

su questo terreno sembra ancora più pesante

io sto cantando per me stesso

nel futuro distante, quando io sorrido

io ti dirò, l’ho fatto

dopo aver segretamente rubato le parole all’aria

buona notte