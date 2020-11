Testo e traduzione di Dis-ease dei BTS su Ginger Generation! I BTS pubblicano quest’oggi, 20 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il loro nuovo attesissimo album, intitolato Be. All’interno del disco troviamo per l’appunto anche il brano Dis-ease.

In parallelo alla pubblicazione del singolo, i BTS hanno anche reso disponibile il video ufficiale della canzone, che trovate qui sotto!

Qui sotto trovate audio, traduzione e testo di Dis-ease dei BTS!

[Intro: j-hope] Mm, uh-oh [Verse 1: j-hope] Uh, 뭔가 놓친듯해커피 한 모금으로 불안함을 해소An endless rest내게 갑자기 다가온 불편한 행복24 hours 시간 참 많아하루 종일 잠자도 지금은 no problem몸 부서져라 뭘 해야 할 거 같은데마냥 삼시 세끼 다 먹는 나란 새끼내 죄, 쉬는 내 자신을 물어뜯는 개Don’t do that 외쳐봐도 성과에 목매 매일E’r’yday do my thang, damn if I fail계속 으르렁대 썩은 동아줄을 tap불안전해 이건 병물리적인 건 직업이 주는 stun, ow! [Pre-Chorus: V, Jungkook, Jin, Jimin] Maybe내가 아파서 그래 생각이 많은 탓I hate that단순하지 못한 치기 어린 나나도 참 어려 몸만 어른절뚝거려 인생 걸음One for the laughTwo for the showJust like I’m so fine[Chorus: Jungkook, Jimin] Everyday 나를 위로해다 똑같은 사람이야 ain’t so specialAyy, man keep one, two step차분하게 모두 치료해보자고 [Post-Chorus: Jimin, Suga, j-hope] 나의 병벼벼벼벼병버려 겁거거거거겁 [Verse 2: RM] RM, yeah마음에도 방학이 필요해아 그냥 일은 일로 해I’m ill, 그래 내가 일 그 자체쉼이란 친구 oh, I never liked him얼마를 벌어야 행복하겠니?이 유리 같은 병이 때리지 니 머리병든 게 세상인지 난지 헷갈려안경을 벗어도 어둠은 안 흐릿해져이 시간 뒤에 어떤 라벨이 붙건부디 그게 전부 너길 바래너의 너, 너[Verse 3: Suga] 다들 병들이 많아 내가 헷갈리는 건인간이란 본디 추악함을 가진다는 것마음의 병의 가짓수들만 400개가 더되는데 해당 안 되는 자 거 별로 없단 것Yo 병든 게 세상인지 나인지단순히 바라보는 해석들의 차인지그게 다인지I don’t know 누군가를 바꿔보는 것그것보다 빠른 것은 내가 변화하는 것 [Pre-Chorus: Jin, Jimin, Jungkook, V] Maybe내가 아파서 그래 생각이 많은 탓I hate that단순하지 못한 치기 어린 나나도 참 어려 몸만 어른절뚝거려 인생 걸음One for the laughTwo for the showJust like I’m so fine [Chorus: V, Jin] Everyday 나를 위로해다 똑같은 사람이야 ain’t so specialAyy, man keep one, two step차분하게 모두 치료해보자고[Post-Chorus: Jin, Suga, j-hope] 나의 병벼벼벼벼병버려 겁거거거거겁 [Bridge: Jungkook, Jimin, Jin, V] Sick and tiredBut I don’t wanna mess up‘Cause life goes onThrough the fire걸어갈게 더 나답게, woahWalk it, walk it, walk it밤이 되면 내 두 눈 감고서Walk it, walk it, walk it내가 알던 날 다시 믿을래자 일어나 one more time다시 아침이야 오늘을 나야 해가보자고 one more night이 끝에 뭐가 있을지 몰라, ayyWoo 영원한 밤은 없어난 강해졌어불꽃이 터져I will never fade away [Chorus: Jimin, Jungkook] Everyday 나를 위로해다 똑같은 사람이야 ain’t so specialAyy, man keep one, two step차분하게 모두 치료해보자고 [Post-Chorus: Jungkook, Suga, j-hope, Jimin] 나의 병벼벼벼벼벼 병버려 겁거거거거거 겁버려 겁겁겁 버려 [Outro: V] 창 닫기

Traduzione





mm, uh oh

penso di essermi perso qualcosa

un sorso di caffé allenta l’ansia

un riposo eterno

una felicità scomoda che mi è improvvisamente arrivata

24 ore, abbiamo molto tempo

ho dormito tutto il giorno senza problemi

fermati, credo che dovremmo fare qualcosa

sono l’unico che fa tre pasti al giorno

il mio peccato, il mio cane che si riposa, che si morde da solo

non farlo tutti i giorni, sei appeso ai risultati

ogni giorno faccio la mia roba, impreco se sbaglio

lui continua ad abbaiare, colpendo una corda marcia

è instabile, è una malattia

la cosa fisica è la corsa del lavoro!

forse,

perché sto male

una pesante dose di pensieri

lo odio

non sono semplice

sono così givoane, sono cresciuto

l’arrancare della vita

una per le risate, due per lo show

proprio così, sto da dio

ogni giorno mi conf0rta

sono sempre le stesse persone, non sono così speciali

calmiamoci e trattiamole tutte

la mia malattia

una bottiglia di riso

buttala via, la paura

enorme

il mio cuore ha bisogno di una vacanza

oh fai solo il tuo lavoro

io sono malato, yeah, sono il lavoro stesso

un amico chiamato riposo oh non gliel’ho mai chiesto

quando dobbiamo avere per essere felici?

questa bottiglia di vetro ti colpisce la testa

non so se è il mondo o no

l’oscurità non sparisce quando mi tolgo gli occhiali

non importa quale etichetta tu voglia mettere dopo tutto questo tempo

spero che sia tutto te

te te te

tutti hanno molte bottiglie, sono confuso

gli esseri umani sono naturalmente brutti

400 nuovi casi di infarto

non sono molte persone che possono, ma non è

yo, è il mondo ad essere malato o sono io?

è solo un’interpretazione diversa?

non so se è tutto

non so chi può cambiare qualcuno

cos’è più veloce di quello che io cambio

forse

è perché sono stanco

di tutto questo flusso pesante di pensieri

lo odio

non è semplice

sono così giovane, ma ormai sono cresciuto

l’arrancare della vita

uno per la risata, due per lo show

proprio così, sto bene

ogni giorno mi conforta

sono sempre le stesse persone, non sono speciali

ay ragazzo fai uno, due passi

calmiamoci e curiamoli tutti

la mia malattia

una bottiglia di riso

buttala via, lontano

enorme

stanco e stufo

ma non voglio incasinare tutto

perché la vita va avanti

(attraverso il fuoco)

io camminerò di più tipo woah

(cammina, cammina, cammina)

quando la notte scende, io chiudo gli occhi

(cammina, cammina, cammina)

io crederò in me stesso di nuovo

un’altra volta

è di nuovo giorno, io dovrò arrivare alla fine di oggi

andiamo un’altra notte

non so cosa ci sia alla gine, ayy

non c’è una luce eterna

sono più forte

una scintilla di fuoco

io non scomparirò mai

ogni giorno mi conforta

sono sempre tutte le stesse persone, non sono così speciali

ay ragazzo fai un passo, fanne due

calmiamoci e curiamoli tutti

la mia malattia

una bottiglia di riso

buttala via, la paura

la caccia all’anatra selvaggia

lasciala perdere, spaventala

chiudi la finestra