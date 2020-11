Testo e traduzione di Telepathy dei BTS su Ginger Generation! I BTS pubblicano quest’oggi, 20 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il loro nuovo attesissimo album, intitolato Be. All’interno del disco troviamo per l’appunto anche il brano Telepathy.



In parallelo alla pubblicazione dell’album, i BTS hanno anche reso disponibile il video ufficiale della canzone di lancio Life goes on, che trovate qui sotto!

Qui sotto trovate audio, traduzione e testo di Telepathy on dei BTS!

[Intro] 매번 같은 하루들 중에너를 만날 때 가장 난 행복해매번 다른 일상들 속에너란 사람은 내게 가장 특별해 [Verse 1: SUGA] 별일은 없지아픈 곳은 없겠지난 요즘에 글쎄붕 떠 버린 것 같아많은 시간 덕에이런 노랠 쓰네이건 너를 위한 노래Yeah 노래 yeah 노래 [Verse 2: j-hope, Jung Kook] 자 떠나자 푸른 바다로우리가 함께 뛰어놀던 저 푸른 바다로괜한 걱정들은 잠시 (잠시)내려놓은 채로 잠시 (잠시)우리끼리 즐겨보자 함께 추억하는푸른 바다 한가운데 작은 섬Primis Player Placeholder[Verse 3: V, Jung Kook] 비록 지금은 멀어졌어도우리 마음만은 똑같잖아내 곁에 네가 없어도 yeah네 곁에 내가 없어도 yeah우린 함께인 걸 다 알잖아 [Chorus] 매번 같은 하루들 중에 (들 중에)너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)매번 다른 일상들 속에 (들 속에)너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해) [Verse 4: RM] 아침 들풀처럼 일어나거울처럼 난 너를 확인눈꼽 대신 너만 묻었다 잔뜩또 무겁다 멍 많은 무르팍이거릴 거닐며 생각해 이 별이허락해 주는 우리의 거리Oh can I be your Bibilly HillsLike you did the same to me(Baby) [Verse 5: Jimin, Jin, V] 너무 빠른 건 조금 위험해너무 느린 건 조금 지루해너무 빠르지도 않게또는 느리지도 않게우리의 속도에 맞춰 가보자고이건 꽤나 긴 즐거운 롤러코스터[Bridge: Jimin, All] 비록 지금은 멀어졌어도우리 마음만은 똑같잖아내 곁에 네가 없어도 yeah네 곁에 내가 없어도 yeah우린 함께인 걸 다 알잖아 [Chorus] 매번 같은 하루들 중에 (들 중에)너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)매번 다른 일상들 속에 (들 속에)너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)

Traduzione





ogni singolo giorno dello stesso giorno

io sono la persona più felice del mondo quando ti vedo

ogni volta in una vita diversa

sei la persona più speciale per me

va tutto bene

sono sicuro che non stia male

io non so

penso che stia fluttuando

grazie al molto tempo che hai avuto

tu stai scrivendo una canzone così

questa è una canzone per te

yeah canzone yeah canzone

andiamo, verso il mare blu

quel mare blu dove una volta correvamo insieme

mi spiace, mi spiace, ma mi dispiace

mettilo giù per un po’

divertiamoci insieme, ricordiamoci insieme

una piccola isola nel mezzo del mare blu

anche se adesso siamo distanti

abbiamo la stessa testa

anche se non sei con me yeah

anche se non sono con te yeah

tu sai che stiamo insieme

io mi svegli0 come l’erba del mattino

come uno specchio ti controllo

ti ho seppellito al posto dei tuoi occhi, come una tonnellata di essi

un altro Murphak pesante e graffiato

pensaci quando esci a passeggiare, questa stella

le nostre strade concesse

oh io posso essere il tuo Beverly Hills

visto che hai fatto lo stesso per me

(baby)

troppo veloce è un po' troppo pericoloso

troppo lento un po’ noioso

non troppo veloce

o per nulla per nulla lento

andiamo alla nostra velocità

questo è un ottovolante abbastanza divertente

