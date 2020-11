La cancel culture ha una nuova vittima: Charli D’Amelio. La tiktoker più popolare del web è scoppiata a piangere una live su Instagram a causa delle enormi polemiche che l’hanno travolta, di cui vi abbiamo parlato già QUI, e ha dichiarato che sta pensando di lasciare TIKTOK.

Le polemiche:

Ma cosa è successo di così grave da spingere Charli a pensare di lasciare il web?! Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la famiglia D’Amelio ha pubblicato un video in compagnia del popolare beauty guru James Charles. Nel video sia Charli che Dixie sono apparse al pubblico viziate ed ingrate per il loro successo.

Charli D’Amelio, nello specifico, si è “lamentata” di non aver ancora raggiunto i 100 milioni di follower su TIKTOK; a questa affermazione James le ha chiesto: “Non ti bastano i 95 milioni che hai?!” e la ballerina ha detto, con fare beffardo, che a lei piacciono i numeri pari.

Charli D’amelio lascia TIKTOK?

Questo video ha fatto letteralmente impazzire i social e non in modo positivo. Charli ha perso quasi un milione e mezzo di follower in un solo giorno ed ha ricevuto insulti terribili. La tiktkoer ha deciso di mostrarsi vulnerabile in una live su Instagram nella quale, in lacrime, raccontava di aver ricevuto minacce di morte ed ogni tipo di offesa.

Forse molti non ricordano che Charli D’amelio ha sono 16 anni e, per quanto viziato ed insolente fossero i suoi commenti, sicuramente non si meritava il fango che le è stato buttato addosso. Nella diretta ha anche confessato che tutta questa situazione ha avuto un impatto talmente negativo sulla sua salute mentale che sta pensando di lasciare TIKTOK.

