Testo e traduzione di Life Goes On dei BTS su Ginger Generation! I BTS pubblicano quest’oggi, 20 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il loro nuovo attesissimo album, intitolato Be. All’interno del disco troviamo per l’appunto anche il brano Life Goes On, che è fra l’altro il secondo singolo ufficiale estratto.

In parallelo alla pubblicazione del singolo, i BTS hanno anche reso disponibile il video ufficiale della canzone, che trovate qui sotto!

Qui sotto trovate video ufficiale, traduzione e testo di Life Goes on dei BTS!

BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV

Testo

Traduzione

[Verse 1: Jungkook, Jimin] 어느 날 세상이 멈췄어아무런 예고도 하나 없이봄은 기다림을 몰라서눈치 없이 와버렸어발자국이 지워진 거리여기 넘어져있는 나혼자 가네 시간이미안해 말도 없이 [Verse 2: RM] 오늘도 비가 내릴 것 같아흠뻑 젖어버렸네아직도 멈추질 않아저 먹구름보다 빨리 달려가그럼 될 줄 알았는데나 겨우 사람인가 봐몹시 아프네세상이란 놈이 준 감기덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기넘어진 채 청하는 엇박자의 춤겨울이 오면 내쉬자더 뜨거운 숨[Pre-Chorus: V, Jungkook] 끝이 보이지 않아출구가 있긴 할까발이 떼지질 않아 않아 oh잠시 두 눈을 감아여기 내 손을 잡아저 미래로 달아나자 [Chorus] Like an echo in the forest하루가 돌아오겠지아무 일도 없단 듯이Yeah life goes onLike an arrow in the blue sky또 하루 더 날아가지On my pillow, on my tableYeah life goes onLike this again [Verse 3] 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게사람들은 말해 세상이 다 변했대다행히도 우리 사이는아직 여태 안 변했네 [Verse 4] 늘 하던 시작과 끝 ‘안녕’이란 말로오늘과 내일을 또 함께 이어보자고멈춰있지만 어둠에 숨지 마빛은 또 떠오르니깐[Pre-Chorus] 끝이 보이지 않아출구가 있긴 할까발이 떼지질 않아 않아 oh잠시 두 눈을 감아여기 내 손을 잡아저 미래로 달아나자 [Chorus] Like an echo in the forest하루가 돌아오겠지아무 일도 없단 듯이Yeah life goes onLike an arrow in the blue sky또 하루 더 날아가지On my pillow, on my tableYeah life goes onLike this again [Outro] I rememberI, I, I rememberI rememberI, I, I remember

un giorno il mondo si è fermato

senza avvisare

la primaversa non sapeva come aspettare

è arrivato qui senza un senso

una strada con le impronte cancellate

sto cadendo qui

il pezzo passa da solo

mi spiace. Senza dire niente

sembra che pioverà di nuovo

sei completamente bagnato

ancora non si ferma

corri più veloce delle nuvole nere

io pensavo che avrebbe funzionato

immagino di essere soltanto un essere umano

fa terribilmente male

il freddo che il mondo mi ha dato

grazie a te, sto riportando indietro la polvere

la danza fuori tempo di Ch’ung-ha con una caduta

prendiamo una pausa quando l’inverno arriva

un respiro più caldo

non riesco a vedere la fine

c’è una vita di uscita?

i miei piedi non mi seguiranno oh

chiudi gli occhi per un attimo

qui, stringi la mia mano

corriamo verso il futuro

come un’eco nella foresta ho copiato ginger generation

il giorno arriverà

come se niente fosse accaduto

yeah, la vita va avanti

Come una freccia nel cielo blu

voleremo verso un altro giorno

sul mio cuscino, sulla mia tavola

yeah, la vita va avanti così

così ancora

io ti presterò la musia

le persone dicono che il mondo è cambiato

per fortuna, siamo realistici

tu non sei ancora cambiato

ciao è la parola ciao dall’inizio alla fine

continuiamo oggi e domani insieme ancora

rimani fermo, ma non ti nascondere nell’oscurità

la luce torna di nuovo

non riesco a vedere la fine

c’è una vita di uscita?

i miei piedi non mi seguiranno oh

chiudi gli occhi per un attimo

qui, stringi la mia mano

corriamo verso il futuro

come un’eco nella foresta

il giorno arriverà

come se niente fosse accaduto

yeah, la vita va avanti

io ricordo

io ricordo

io ricordo

io ricordo