Tower of God, SIU riprende il webtoon: il video promozionale

Dopo quasi un anno di stop, Slave in Utero, talentuoso fumettista coreano, riprende la serializzazione della sua più celebre opera: Tower of God. Bam, Koon, Rak e compagnia tornano con nuove mirabolanti avventure alla conquista della vetta della colossale Torre di Dio. Cosa troveranno una volta in cima? Intanto l’account ufficiale di Naver Webtoon ha reso noto un video promozionale che celebra la ripresa del webtoon. Ricordiamo come SIU e sia lo sceneggiatore che l’artista dell’opera. La serie risulta essere ferma dallo scorso giugno. L’ultimo capitolo uscito è stato il 485. La storia riprenderà in Corea a partire dal 17 maggio. Come si legge da Animeclick, la divisione inglese dovrà aspettare la stagione estiva invece.

TOWER OF GOD: TRAMA DEL WEBTOON

Bam 25esimo è un ragazzo che non ricorda nulla del suo passato. Al fine di trovare la sua amica Rachel, il ragazzo decide di scalare i piani della Torre, una costruzione immane (ogni piano corrisponde per grandezza a un intero stato) governata dal misterioso (e potentissimo) re Zahard. Colui che riuscirà ad arrivare in cima alla Torre potrà realizzare qualsiasi suo desiderio. Un’opportunità imperdibile per il nostro eroe, ma scalare l’imponente edificio non sarà certo una passeggiata. Inoltre, la priorità di Bam è ritrovare Rachel, che si è letteralmente volatilizzata davanti a lui all’ingresso della Torre. Nel corso della sua ascesa, il giovane dovrà affrontare innumerevoli sfide che metteranno a dura prova il suo fisico e la sua psiche. Solo un numero limitato di prescelti sarà degno di terminare il viaggio andando incontro alla gloria.

IL VIDEO PROMOZIONALE SU TWITTER

Si ricorda come il primo volume di Tower of God sarà disponibile in Italia da Star Comics il prossimo 16 giugno in due edizioni differenti. Il webtoon ha goduto anche di una trasposizione animata prodotta in Giappone, di una sola stagione al momento e disponibile gratuitamente su Crunchyroll, anche sub ita. Qui di seguito proponiamo il video che attesta la ripresa del fumetto di Tower of God:

