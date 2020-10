Elettra Lamborghini presenta la sua prima graphic novel

La graphic novel di Elettra Lamborghini, Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, sta generando un boom di prenotazioni e di vendite presso librerie, fumetterie e Amazon. Si tratta del primo libro ufficiale della cantante. La graphic novel uscirà ufficialmente giovedì 29 ottobre da parte della casa editrice BeccoGiallo. Se siete interessati al preordine, potrete farlo tramite questo link. Il libro sarà presentato il prossimo 1° novembre nel corso dell’edizione 2020 di Lucca Comics & Games ribattezzata quest’anno Lucca Changes e ripensata in una nuova veste per il rispetto delle norme anti-Covid.

LE AVVENTURE FUMETTOSE DI ELETTRA LAMBORGHINI

In Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo avremo modo di vedere la celebre cantante e conduttrice televisiva in un’inedita veste fumettosa. Elettra è qui presentata come una via di mezzo tra Wonder Woman e Pollon. Nella storia, la ragazza scoprirà di essere stata colpita da una maledizione. Riuscira a liberarsene in qualche modo? Il racconto vuole dare un messaggio importante ai lettori: la strada per il successo non è assolutamente rose e fiori come si potrebbe pensare dall’esterno. Si tratta di un percorso lungo e tortuoso e occorre essere motivati, impegnandosi fino all’ultimo, se si vuole raggiungere la vetta.

Nata da un’idea di BeccoGiallo, la graphic novel con protagonista Elettra Lamborghini ha immediatamente preso vita grazie al lavoro di artisti quali Marco Tavagnini (soggetto), Luca Vanzella (sceneggiatura), Salvatore Callerami (disegni) e Ilaria Catalani (character design). Alcune illustrazioni del fumetto le potete scaricare tramite questo link.

LE TAPPE DELLA STAR

Negli ultimi tempi, Elettra Lamborghini abbiamo imparato a conoscerla meglio grazie alla sua partecipazione come coach insieme a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio all’edizione 2019 di The Voice of Italy in onda su Rai 2. Il 27 maggio dello stesso anno, Elettra ha annunciato il suo primo album, Twerking Queen, firmando con la Universal. Il lavoro di Elettra è uscito lo scorso 14 giugno. Twerking Queen è stato certificato come Disco di Platino Fimi.

Per aggiornamenti su Elettra Lamborghini ed altri artisti musicali continuate a seguirci!