Amici 20: la lettera di Sangiovanni alla finale (Video)

Vi ricordate quando su Ginger Generation vi raccontavamo delle lettere dei finalisti di Amici 20? E che ci chiedevamo perché le avessero lette tutti tranne che Sangiovanni?

Ebbene, la risposta a questa domanda ce l’abbiamo avuta alla finale di Amici. Maria de Filippi ha infatti deciso di leggere la lettera di Sangio in diretta.

Una scelta non eccezionale, visto e considerato che in questo modo ha dato molto più spazio all’artista in una serata cruciale. Qualunque gesto, infatti, potrebbe condizionare pesantemente il televoto da casa.

La lettera di Sangiovanni alla finale di Amici 20

Sangio ha trasformato sè stesso e i suoi compagni di viaggio in passeggeri di un treno.

Ognuno di loro ha un approccio diverso, ma è proprio in questa diversità che si sono ritrovati.

Qui sotto potete recuperare il video integrale della sua lettera!

Sangiovanni è senza ombra di dubbio uno dei favoriti di questa edizione.

“Sangio”, uno dei preferiti del pubblico e anche di Maria de Filippi. L’artista vicentino si è portato a casa questi risultati grazie ad un bel caratterino e anche a tanti validissimi inediti.

In breve tempo, Sangio ha conquistato le classifiche di streaming, grazie in particolare a Lady (già disco di platino) e Tutta la notte (già disco d’oro).

Scopri la sezione “Omaggi Nuovo Utente”: Affari Lampo, codici sconto e prodotti a 0,01$ per i nuovi utenti!

L’artista si è inoltre fatto apprezzare anche per il suo splendido rapporto con la ballerina Giulia Stabile. Sangiovanni ha dato a Giulia il suo primo bacio, diventando protagonista di una delle storie d’amore più belle di questa edizione.

British School Italia – Dal 1951 l’inglese di successo!

A breve, Sangio partirà in tour con il suo instore firmacopie del suo primo EP. L’album è già schizzato in vetta alle classifiche.

Scopri tutte le offerte su LaFeltrinelli.it



Qui sotto potete ascoltare il disco!