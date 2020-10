L’attacco dei giganti: un tragico destino alle porte? Il piano di Eren

I lettori fedeli de L’attacco dei giganti sanno come qualche tempo fa sia iniziato un time skip che ha cambiato le carte in tavola. I lettori dell’opera di Hajime Isayama si sono posti al riguardo diverse domande. Il mondo, così come la cultura e le conoscenze dei nostri eroi sono cambiate. Tutto iniziò qualche tempo fa da quella meravigliosa scoperta nei sotterranei della casa di Eren Jaeger, dove il padre Grisha aveva nascosto la verità sul mondo in cui vivono. Eren è un ragazzo caparbio, talvolta infantile, ma anche coraggioso e fedele ai suoi amici. Ha tuttavia un terribile obiettivo ora: la distruzione del mondo. Un piano che, per quanto crudele, cercherà di portare a termine costi quel che costi. Ora i giganti colossali sono stati attivati da Ymir e dallo stesso Eren con un solo fine: lo sterminio degli esseri umani.

L’ATTACCO DEI GIGANTI: EREN SCATENATO

Nel capitolo 133 de L’attacco dei giganti abbiamo visto quali sono le intenzioni di Eren. Il ragazzo ha detto ai suoi amici che finché sarà in vita nessuno potrà distoglierlo dal suo folle piano. Armin e Mikasa sembrano non essere d’accordo con le intenzioni distruttive di Jaeger e per poter fermare la marcia dei giganti colossali, l’unica via sembra essere quella di uccidere il loro amico. Intanto, dall’altra parte della barricata non stanno certo a guardare e Marley, assieme al resto dell’umanità, ha risposto alla dichiarazione di guerra. Ci si chiede dunque se alla fine del manga il destino di Eren sarà la morte.

QUALE FUTURO PER EREN?

Al momento non è dato sapere cosa succederà a Eren da qui fino al termine de L’attacco dei giganti. Tuttavia, alcune tesi basate sull’ultima pagina del manga diversi mesi fa potrebbero dare una risposta a tale domanda. In un suo recente articolo, Everyeye non esclude un eventuale colpo di scena che porti Eren ad esalare l’ultimo respiro. Ad ucciderlo, potrebbe essere proprio uno dei suoi migliori amici: Mikasa o Armin.

E voi come pensate terminerà L’attacco dei giganti? Dite la vostra!