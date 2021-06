Tommaso Zorzi ha raggiunto Tommaso Stanzani a Battiti Live

Tommaso Stanzani, dopo l’esperienza ad Amici, è nel corpo di ballo di Battiti Live. Nelle ultime ore, sono stati diffusi i video delle prove generali e a quanto pare il ballerino sarà il protagonista di un assolo, sulle note di un brano di Mahmood.

La conduttrice Elisabetta Gregoraci, inoltre, ha condiviso delle Stories che la ritraggono nel backstage, insieme all’ex allievo di Alessandra Celentano. Nelle foto, Tommaso appare molto felice e sorridente, forse in parte perché finalmente libero dagli impegni scolastici dopo il conseguimento della maturità.

Intanto, Tommaso Zorzi, secondo i bene informati, ha raggiunto Otranto dove stasera fa tappa la prima serata di Battiti, per raggiungere il ballerino e nel frattempo godersi una vacanza in Puglia.

Oggi, venerdì 25 giugno, dunque, si accenderanno le luci sul main stage di Otranto e andrà in scena la prima delle cinque magiche serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. L’appuntamento è poco dopo le ore 20.30 nella splendida cornice del Castello Aragonese.

Oltre a Tommaso Stanzani, dal mondo di Amici, questa stasera ci saranno anche Sangiovanni, Deddy, Irama, Alessandra Amoroso e Annalisa con Federico Rossi.

Battiti Live con Tommaso Stanzani, quando va in onda su Italia 1

Anche quest’anno, lo show musicale interamente a cura dell’emittente Radionorba tornerà per ben cinque puntate live nella magica cornice delle location pugliesi. Le esibizioni in programma per venerdì 25, domenica 27 e martedì 29 giugno, giovedì 1 e sabato 3 luglio andranno in diretta e in streaming su Radionorba, Radionorba TV e Telenorba.

Da metà luglio, invece, Battiti Live andrà ufficialmente in onda anche su Italia 1. Inoltre sarà in replica sul resto delle reti Mediaset, con un appuntamento settimanale che nei prossimi giorni verrà comunicato ufficialmente.

Sarà un grande inizio, sul grande palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live si alterneranno infatti alcuni dei grandi protagonisti dell’estate della rinascita.