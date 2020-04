Qualche giorno fa la redazione di Ginger Generation ha avuto la fortuna di scambiare 4 chiacchiere con Cara. Questa giovane e promettente artista, che a marzo ha pubblicato il singolo Le Feste di Pablo, ha finalmente ottenuto la definitiva consacrazione proprio nelle scorse ore. Fedez, come vi abbiamo raccontato qui, ha infatti deciso di mettere mano al remix ufficiale del pezzo!

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

L’annuncio di Fedez è giunto nel bel mezzo della quarantena, con un video davvero molto toccante che ci ha fatto un sacco commuovere.

Se siete curiosi di sapere qual è il significato e di cosa parla Le Feste di Pablo (e scoprire qualche curiosità su Cara) vi invitiamo a cliccare qui! Qui sotto invece potete acquistare Le Feste di Pablo e leggere il testo della canzone!

Vi invitiamo anche a seguirci su Instagram: domani pomeriggio faremo una diretta streaming insieme a Cara!

Clicca qui per acquistare Le feste di Pablo!





Testo Le Feste di Pablo

Questa notte mi faranno santa

Questo parla parla

C’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì però che alba

tu cosa ricordi del weekend?

una macchia di salsa Messico

per il resto un sabato pessimo

bacio qualcuno perché c’ho fame

e alla fine mi piace

e mi prendo il sole in prestito

e una borsa di marchio estero

dammi un passaggio a vedere il tramonto

che è meglio del pronto soccorso

mettimi tutta la notte in un cocktail

e fammela bere in un sorso

Devo lasciarti di nuovo

Vedo un cielo ci volo

Non penso sia un problema alla mia età

Rattatattà

Non credo all’anima gemella però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bon bon

Stanotte è il Super Bowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è?

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente quanta gente c’è?

belle le feste di Pablo

Parla parla parla parla come un mantra mantra mantra

e poi mi pacca pacca pacca

come quella sulla spalla

mi dà una busta che non pesa tipo quella della spesa

Pablo sei un pacco tipo tipa con la sorpresa

per quanto la vita può creare vari traumi

proiettile nel cuore ce l’ha solo Gino Paoli

gli occhi rosso ciliegia dal tetto Milano mi pare Las Vegas

non ti rispondo su media

però te lo giuro che c’ho un cuore mega

necessito di un ordine nuovo

confermo l’ordine su Globo

non penso sia un problema alla mia età

tic tic tac

Non credo all’anima gemella però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio bom bom

Stanotte è il SuperBowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

belle le feste di Pablo

Questa notte mi faranno santa

Questo parla parla

C’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì però che alba

si però con calma

nella metro gialla

c’è una luna tanta

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

belle le feste di Pablo