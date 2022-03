Elodie: video e testo del singolo Bagno a mezzanotte

Esce oggi il nuovo singolo di Elodie, intitolato Bagno a mezzanotte.

La canzone, prodotta da Marz e Zef e scritta da Elisa, è un singolo dal sound dance che racconta l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità. E questo senza doversi necessariamente confrontare con l’approvazione altrui.

Ascoltalo su Amazon Music Unlimited!

“È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri”, ha dichiarato Elodie.

Tutto il ricavato della vendita del singolo verrà devoluto per sostenere i progetti di Save The Children in Ucraina e nei Paesi confinanti.

Video Bagno a mezzanotte di Elodie

Testo Bagno a mezzanotte di Elodie

Stare con te è facile, un po’ come sorridere

Come bere un sorso d’acqua

È come stringere forte il cuscino

E mille fate che poi danzano ma solo

Luce e solo polvere

Cos’è che mi trascina verso te?

E io non lo so, forse stanotte morirò

Tra le tue braccia come in un vecchio film in bianco e nero

E tu mi sposti i capelli che scendono giù

Giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra le sere d’estate

Farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte

Fare il bagno

Che cos’è che mi trascina verso te?

Io non lo so se stanotte morirò (Tra le tue braccia)

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Sono ancora sveglia e fuori è quasi l’alba

Mi è sembrato un momento con te

(Alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby)

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Elodie?