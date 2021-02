Il protocollo della Rai per il Festival di Sanremo 2021 è arrivato sul tavolo del Comitato tecnico scientifico e un’approvazione ufficiale non dovrebbe tardare.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la manifestazione sarebbe confermata dal 2 al 6 marzo. Il Festival sarà senza pubblico in presenza al Teatro Ariston e senza eventi annessi né tantomeno trasmissioni esterne.

La preoccupazione principale resta, però, la possibilità di contagio di anche uno solo dei 34 cantanti in gara (26 Big e 8 Nuove Proposte). Una possibilità che va gestita preventivamente con la massima scrupolosità. Questo per evitare che quello di Sanremo possa diventare un cluster d’infezione.

Cosa succede se un cantante di Sanremo 2021 è positivo?

Gli artisti dovranno arrivare nella città di Sanremo con esito del tampone negativo. Saranno poi sottoposti di nuovo al tampone ogni 72 ore durante la settimana sanremese.

E così avverrà per i loro collaboratori. Nel caso in cui dovesse risultare positivo, il cantante verrà immediatamente escluso dal Festival. Precisa il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, come riporta Il Messaggero.

Non è che a Sanremo le regole sono diverse, eh. Se positivo, un cantante deve essere messo subito in quarantena e come lui l’intero entourage.

Ecco i punti principali del protocollo organizzativo-sanitario che è la Rai ha inviato al Comitato tecnico-scientifico: