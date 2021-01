Amici 20, puntata di domani: anticipazioni, ospite Mr. Rain

Sabato 30 gennaio 2021 andrà in onda la nuova puntata speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Soltanto domani scopriremo se uno degli allievi della scuola dovrà lasciare il suo banco e abbandonare così la sua corsa verso il serale.

Amici 20, anticipazioni puntata di domani

I professori continuano a mettere in discussione alcuni banchi. Gli allievi che dovranno affrontare nuove sfide riusciranno a difendere la loro maglia? Super ospite il cantautore rap Mr. Rain che canta il singolo Non c’è più musica che anticipa l’uscita del suo nuovo album, in arrivo a febbraio.

Evandro in settimana ha ricevuto una busta rossa con un messaggio per lui da parte di Arisa nel quale gli comunica che è stata colpita molto dal cantautore 19enne Tancredi e ha deciso di metterlo in sfida con lui. Per questa occasione, il cantante porterà due inediti, Guacamole e Roma centro.

Sabato scorso la Pettinelli ha riscontrato molte imprecisioni nella interpretazione di Evandro della cover Salirò e gli ha intimato in modo perentorio di dimostrare in questa settimana di meritare la maglia. Domani è quindi l’ultima opportunità.

Zerbi ha comunicato che ha individuato ai casting Elisabetta e ha deciso di metterla in sfida contro Arianna. Esa e Leonardo ritengono molto forte la sfidante. Arianna era certa che sarebbe andata di nuovo in sfida e se riuscirà a vincere darà a Rudy la conferma che lei vuole restare nella scuola di Amici e che il professore deve rassegnarsi definitivamente alla sua presenza.