Timothée Chalamet: chi è la sua nuova fidanzata (FOTO)

Timothée Chalamet ha una nuova fidanzata. La ragazza in questione è Eiza Gonzalez, un’attrice e cantante messicana che però vive e lavora negli Stati Uniti.

Recentemente, i due giovani sono stati avvistati e fotografati insieme a Cabo, un piccolo paradiso terrestre sulle coste del Messico, in quella che sembra essere a tutti gli effetti una fuga romantica. Prima una serenata a bordo yacht e poi un bacio appassionato davanti agli amici.

Ovviamente, non tutte le fan hanno preso bene la notizia, ormai abituate al pensiero che Timothée Chalamet fosse tornato di nuovo single. Ma soprattutto perché non hanno ancora accettato che lui e Lily Rose Depp si siano davvero lasciati.

Timothée Chalamet and Eiza Gonzalez vacationing in Mexico in the midst of a global pandemic! pic.twitter.com/JAAlvKAHsJ

— Timothée Chalamet Fans (@TimotheeUpdates) June 23, 2020