Lizzie McGuire: il reboot non andrà su Hulu. La serie si farà ancora?

Il reboot di Lizzie McGuire rischia di non vedere più la luce? Da quando la produzione è stata sospesa da Disney+ le possibilità che questo non si faccia si fanno sempre più alte. In origine la sua stesura si era interrotta per divergenze tra la casa di Topolino e la produzione, che volevano una protagonista un po’ più vivace e credibile per una donna di 30 anni, mentre la Disney puntava al target famiglie.

Sembra che a nulla siano valsi i tentativi da parte di cast e produzione di portare la serie su Hulu, altra property della Disney, ma con un target più teen adult. Sembra infatti che il servizio di streaming non abbia in cantiere nessun progetto per la nostra Lizzie. Secondo quanto riportato da Variety, Hulu ha confermato di non avere in serbo nulla per la serie e per quanto apprezzi il fandom della serie non ci sono stati contatti neanche con Hilary Duff sulla possibilità di portare la serie sulla piattaforma. Hilary era stata, infatti, la prima a chiedere alla Disney di portare la serie su Hulu e a dare al suo personaggio la storyline che merita.



La sua richiesta pare rimasta inascoltata ed è probabile che la serie subisca la battuta d’arresto definitiva se non si troverà un accordo tra produttori e Disney+ che difficilmente potrebbero concedere i diritti della serie a un’altra rete. Quella di Hulu sembrava la scelta più logico ma, per il momento non c’è nulla in progress e la serie sembra essere veramente a rischio. Speriamo davvero di potervi dare notizie più confortanti a riguardo al più presto!