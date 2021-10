Time Is Up: la recensione del film con Benji e Bella Thorne

È stato presentato ad Alice nella Città, rassegna parallela della Festa del Cinema di Roma 2021 Time Is Up. Diretto da Elisa Amoruso, il film è l’esordio sul grande schermo di Benjamin Mascolo che qui recita insieme a Bella Thorne, come sappiamo sua compagna anche nella vita.

Ruotando attorno al concetto di tempo e delle possibilità che la vita concede in un preciso istante, il film è una storia d’amore che, nella sua semplicità, ci ricorda quanto sia importante mettersi in gioco ogni giorno.

Time Is Up arriverà nelle sale come evento limitato il il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution.

A proposito dell’amore e del tempo

Come si uniscono le persone?

Questa la domanda alla base di Time Is Up che racconta la storia di due ragazzi opposti: una ragazza benestante appassionata di fisica che sogna di entrare in una prestigiosa università e un ragazzo, aspirante nuotatore, dal passato traumatico. Due persone agli antipodi che, in qualche modo riescono a connettersi, scegliendo poi di restare vicine.

Perché ogni piccola cosa che su fa ogni giorno è una scelta, e Time Is Up lo ricorda al pubblico proponendo una love story costruita ad hoc su due interpreti d’eccezione. Una chimica, la loro, che traspare e che funziona anche sullo schermo risultando quindi credibile e godibile.

Bella Thorne è brava nel dare vita a una ragazza più confusa e tormentata di quanto lei stessa non creda. Ma la vera sorpresa è però Benji, qui al suo esordio. Dopo soli sei mesi passati a studiare recitazione il cantante ha dato una prova d’attore convincente, frutto di un impegno e di una costanza percepibile.

Che si tratti di una nuova strada da percorrere insieme (o in parallelo) con Bella? Non lo sappiamo. Nel frattempo i fan saranno contenti di ascoltare il loro pezzo Up In Flames in questo film.