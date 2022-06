Benji Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati: ecco l’annuncio

Benji Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati! L’annuncio è arrivato attraverso un lungo messaggio sui social scritto dal cantante italiano che ha spiegato la fine agrodolce della loro travolgente storia d’amore durata tre anni.

L’annuncio della fine della storia d’amore tra Benji Mascolo e Bella Thorne:

Un pochino più di tre anni fa ho incontrato sulla mia strada ho incontrato un essere umano straordinario. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso. Crescere al suo fianco mi ha reso molto umile. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato, accettando me stesso con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni. Non sarò mai in grado di esprimere pienamente a parole ciò che significa essere salvato da qualcuno. Questa storia è una delle tante che finisce ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse. Le relazioni nascono e muoiono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente (…) Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei.

La storia d’amore di Benji Mascolo e Bella Thorne:

Una storia d’amore nata con un like su Instagram, che li ha quasi portati al matrimonio. Benji Mascolo e Bella Thorne si sono conosciuti inizialmente sui social, ma poi la passione fra i due, scoppiata ai tempi del Coachella 2019, si era presto tramutata in una fiamma travolgente che li ha coinvolti in una relazione splendida e totalizzante. A Benji era dunque bastato pochissimo per perdere completamente la testa di Bella e vederla già come la donna della sua vita.

A Bella Thorne, vi ricordiamo, Benji ha anche dedicato tutto il suo primo album solista. California, questo il titolo del disco, è una dedica d’amore a Bella accorata ed emozionante. Qui trovate la nostra recensione del disco. Bella è inolte la protagonista assoluta del video ufficiale del singolo di lancio. Il titolo del primo singolo solista della carriera di Benjamin Mascolo dopo l’esperienza di Benji e Fede è Finché le stelle non brillano!

Benji Mascolo e Bella Thorne sono stati anche protagonisti insieme del film Time Is Up e proprio sul set, a Marzo 2021, Benji ha chiesto la mano di Bella. I due hanno vissuto a Los Angeles insieme, dove il cantante sembrava aver iniziato una nuova vita.