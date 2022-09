Time Is Up 2: tutto sul film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Bella Thorne e Benjamin Mascolo tornano insieme (nella finzione) per Time Is Up 2, il sequel del film dello scorso anno che li aveva visti protagonisti. A dirigere il film ancora una volta la regista Elisa Amoruso.

Time Is Up 2 il trailer con Benjamin Mascolo e Bella Thorne

Quando esce in streaming

A differenza del primo film, che era stato lanciato con una distribuzione mista, Time Is Up 2 verrà lanciato direttamente su Prime Video. La data d’uscita è prevista per il 27 ottobre.

Il cast del film

Il film vedrà il ritorno di Benjamin Mascolo e Bella Thorne nei panni di Roy e Vivien. Insieme a loro Alma Noce, Michael E. Rodgers e Simone Coppo.

Come tutti sanno, ormai da qualche mese Bella Thorne e Benjamin Mascolo non sono più una coppia.

Non sappiamo quindi se il film sarà presentato o meno al pubblico, dal momento che il primo capitolo era molto incentrato sul rapporto tra i due protagonisti; a sua volta ispirato al rapporto tra Benjamin e Bella. Lo scorso anno avevamo avuto l’occasione di incontrare proprio Benjamin ed Elisa Amoroso proprio per la presentazione del film.

Per ora lui ha riportato sui social il trailer del nuovo film mentre lei no.

Time Is Up 2 di che cosa parla

Dopo aver affrontato la sfida più grande e aver finalmente deciso di fidarsi l’uno dell’altra, Roy e Vivien sono finalmente una coppia. Tuttavia a seguito di un viaggio nel paese d’origine di Roy l’incontro con una misteriosa ragazza del passato potrebbe mettere, ancora una volta, tutto in discussione. Ce la faranno i due a superare anche questa sfida?

