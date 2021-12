Time Is Up arriva su Prime Video dal 3 gennaio

Dopo essere arrivato nelle sale come film evento Time Is Up si prepara a sbarcare anche su Amazon Prime Video, dove sarà disponibile a partire dal 3 gennaio. Diretto da Elisa Amoruso e interpretato da Benjamin Mascolo e Bella Thorne, il film è un’intensa storia d’amore e perdita ambientata tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Guarda la nostra intervista a Benjamin Mascolo e a Elisa Amoruso

La trama del film

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due ragazzi dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

A proposito del film

Time is up ha per protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Nel cast accanto a loro, anche Sebastiano Pigazzi, Bonnie Baddoo, Emma Lo Bianco, Giampiero Judica, Roberto Davide, Nikolay Moss, Linda Zampaglione. Il film è diretto da Elisa Amoruso e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (a Leone Film Group Company) e Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures.