After 5: Benjamin Mascolo entra nel cast nei panni di Sebastian

È ufficiale: Benjamin Mascolo si è unito al cast di After 5. La notizia è arrivata tramite i canali social ufficiali del film che hanno annunciato che il cantante e attore italiano vestirà i panni di Sebastian nel prossimo film della saga cinematografica tratta dai romanzi di Anna Todd.

Chi è Sebastian?

Non è ancora chiaro chi sarà il personaggio che interpreterà Benjamin Mascolo. Nei libri di Anna Todd non c’è infatti alcuna traccia di un ragazzo di nome Sebastian. Molto probabilmente sarà quindi un personaggio scritto ad hoc per il nuovo capitolo della saga.

Insieme a lui vedremo anche Natalie, un altro nuovo personaggio, interpretata da Mimi Keene una ex ragazza di Hardin.

Con questo ruolo Benjamin Mascolo arriva a quota tre film come attore, dopo i precedenti Time Is Up e Time Is Up 2 interpretati al fianco di Bella Thorne.

Di che cosa parlerà il film

Inizialmente non previsto, i film infatti dovevano essere solo quattro inizialmente, After 5 coprirà gli eventi dell’ultimo romanzo della saga. Dopo l’ennesimo addio, stavolta le strade di Hardin e Tessa sembrano essersi divise per sempre eppure entrambi dovranno ancora fare i conti con i sentimenti che provano gli uni nei confronti degli altri, stavolta rinnovati grazie a una nuova maturità.

Quando uscirà il film

La data di uscita di After 5 non è stata ancora resa nota, non ci resta che aspettare per saperne di più.

