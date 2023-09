Federico Rossi – Fiore sulla luna: audio, testo e significato

Fiore Sulla Luna è il nuovo singolo di Federico Rossi in uscita l’1 settembre: un invito a non smettere mai di sognare per spingersi oltre i propri limiti senza paura e poter immaginare una realtà migliore.

“Come il fiore improbabile che sboccia sulla luna, spesso possiamo realizzare molto di più di quanto crediamo, semplicemente abbracciando chi siamo e avventurandoci con coraggio. La potenza dell’immaginazione ci guida verso orizzonti inaspettati. Fiore sulla luna rappresenta un consiglio del sé presente al sé passato per il futuro” racconta Federico.

Fiore Sulla Luna è un racconto di fine estate dopo Maledetto mare e dopo 2 dischi di platino con Pesche e Non è mai troppo tardi.

Il lyric video della canzone

Testo Fiore sulla luna di Federico Rossi

Ah!

Ma come stai?

Tu

Io non lo so

Ah

Ancora guai?

No!

Non sono solo i tuoi

Ma come fai?

Ah!

A dire no?

Giochi con il fuoco

Ti bruci e fa male

Ma si

Ma dai

C’è un fiore sulla luna lo sai?

Da qui

Vedrai

C’è un fiore sulla luna

Un fiore sulla luna

Lo sai

E noi grandi come i sogni

I colori di mirò

Affoghiamo nei ricordi

In un cielo blu bordeaux

Ma se ti guardo non ti vedo bene

Chissà che cosa è finito dentro il mio bicchiere

Ma si

Ma dai

C’è un fiore sulla luna lo sai?

Da qui

Vedrai

C’è un fiore sulla luna

Un fiore sulla luna

Lo sai!

Sbaglierai

Sbaglierò

È così

Non dire di no

Piangerò

Ballerò

Tornerai

Mentirò

Alla fine ti ritroverò

Ah ah ah

Ma si

Ma dai

C’è un fiore sulla luna lo sai?

Da qui

Vedrai

C’è un fiore sulla luna

Un fiore sulla luna

Ma si

Ma dai

C’è un fiore sulla luna lo sai?

Da qui

Vedrai

C’è un fiore sulla luna

Un fiore sulla luna

Lo sai!