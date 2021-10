Amici 21: Flaza è ancora sospesa, Matt è eliminato

La nuova puntata di Amici 21 va in onda oggi domenica 17 ottobre, come sempre su Canale 5.

Oltre alla consueta conferma delle maglie, è disputata una sfida e una gara di cover, valutata da un giudice d’eccezione.

Amici 21 – Flaza ancora sospesa

Partendo dalla sospensione di Flaza avvenuta la settimana scorsa, Lorella Cuccarini decide di non farla esibire. Nonostante non le riconsegni la maglia, però, l’allieva rimarrà ancora nella scuola. In compenso la professoressa le fa ascoltare il suo inedito Malefica che nel frattempo e a sua insaputa è stato prodotto da Michelangelo (produttore di Blanco).

Dopo che Flaza è tornata in casetta, per via del cattivo comportamento tenuto da tutti i cantanti nell’ultima settimana (a detta dei vocal coach), arriva un compito difficile per tutti loro. Ognuno canterà in puntata una cover che è stata assegnata un’ora prima della registrazione e subito dopo canterà la cover preparata in settimana per la consueta conferma della maglia.

A giudicarli è Ermal Meta che darà una votazione da 0 a 10, le esibizioni dei cantanti saranno intervallate da quelle dei ballerini.

Si esibiscono dunque Nicol, Mattia, Carola, LDA, Serena, Albe, Christian, Alex, Dario, Rea, Luigi, tutti confermati dai rispettivi professori di riferimento.

Matt eliminato, Giacomo sospeso

Arriva il momento per il ballerino della Peparini Matt di confrontarsi con Guido Domenico, un talento che Alessandra Celentano vorrebbe nella scuola.

A giudicare la sfida è Kledi Kadiu che decide di far entrare Guido, nonostante i due ragazzi abbiano dimostrato entrambi tutto il loro valore. Matt lascia la scuola tra le lacrime degli altri allievi.

Subito dopo continua la gara delle cover che vede Giacomo esibirsi per primo, molto provato dall’eliminazione avvenuta poco fa. Per via del suo impegno settimanale, insufficiente secondo Zerbi, la sua maglia è trattenuta.

Tocca poi a Tommaso, la cui esibizione non convince Ermal Meta. Con la cover assegnata in settimana, nonostante l’evidente preoccupazione, la sua felpa è però confermata!

Quale sarà il destino di Elisabetta, anche lei in sfida con un’aspirante allieva, lo conosceremo domani durante il daytime.